Mueren dos bomberos en un incendio forestal en Creta tras quedar atrapados en su vehículo

Dos bomberos han fallecido durante las labores de extinción de un incendio forestal en Creta, donde el fuego continúa fuera de control

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Dos bomberos han fallecido este miércoles tras quedar atrapados en su vehículo mientras participaban en las labores de extinción de un incendio forestal en la localidad de Saktouria, en la región de Rétino, al sur de la isla griega de Creta.

El fuego continúa fuera de control debido a los fuertes vientos, lo que ha obligado a evacuar varias localidades de la zona.

Fallecieron durante las labores de extinción

El Departamento de Bomberos de Grecia ha confirmado la muerte de los dos efectivos en un comunicado en el que explica que ambos participaban en la extinción de un incendio agroforestal en la zona de Krya Vrisi, en Rétino.

"Cayeron heroicamente en el cumplimiento de su deber para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos y el medio ambiente", ha señalado el organismo, que ha lamentado profundamente la pérdida de los dos bomberos.

Condolencias de las autoridades

El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, ha expresado su pesar por el fallecimiento de los dos efectivos. A través de un mensaje publicado en redes sociales, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos.

Por su parte, el gobernador de Creta, Stavros Arnaoutakis, ha asegurado que "toda Creta está de luto" por la tragedia.

"La trágica pérdida de nuestros dos bomberos, que han perdido la vida en acto de servicio luchando contra las llamas en Krya Vrisi, nos llena de un profundo dolor y una tristeza indescriptible", ha afirmado. El incendio se declaró en el interior montañoso del sur de Creta y continúa avanzando favorecido por los intensos vientos, que dificultan las tareas de extinción.

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Según las autoridades, el frente de las llamas supera los 15 kilómetros de longitud, una situación que ha obligado a ordenar la evacuación de varias localidades como medida preventiva mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el fuego.