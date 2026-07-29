Rescatan a seis personas atrapadas en el flysch de Zumaia en un operativo por mar y aire, en Guipúzcoa

Seis personas han sido rescatadas tras quedar atrapadas en el flysch de Zumaia en un operativo conjunto de la Ertzaintza y la Cruz Roja

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Seis personas han sido rescatadas este miércoles después de quedar atrapadas en el flysch de Zumaia, en Gipuzkoa, una intervención en la que han participado efectivos de la Ertzaintza y de la Cruz Roja, que actuaron de forma coordinada para evacuar al grupo por aire y por mar.

El operativo se activó tras recibirse un aviso en el centro de coordinación SOS Deiak, que alertaba de que varias personas no podían abandonar la zona debido a las características del terreno.

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El aviso se recibió a media tarde

La llamada de emergencia llegó alrededor de las 17:00 horas, momento en el que SOS Deiak movilizó a los recursos necesarios para atender la incidencia.

Hasta el lugar se desplazó la base de Getaria de la Cruz Roja, cuyos efectivos colaboraron con la Ertzaintza en el dispositivo organizado para sacar a las seis personas atrapadas.

Las circunstancias concretas por las que el grupo no podía abandonar el flysch no han trascendido, aunque este enclave suele registrar incidencias cuando los visitantes quedan aislados por la marea o por la dificultad del terreno.

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Evacuados por helicóptero y por mar

El rescate se llevó a cabo utilizando distintos medios para garantizar una evacuación rápida y segura.

La Ertzaintza rescató a cuatro personas mediante su helicóptero, mientras que las otras dos fueron evacuadas por mar por una embarcación de la Cruz Roja, que accedió hasta el lugar donde permanecían atrapadas.

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Gracias a la coordinación entre ambos servicios de emergencia, las seis personas pudieron ser rescatadas con éxito, sin que se haya informado de heridos. Tras finalizar la intervención, la Cruz Roja de Gipuzkoa y 'El diario Vasco' informó del operativo a través de sus redes sociales.

La organización explicó que la actuación se desarrolló a petición de SOS Deiak y destacó la coordinación mantenida con la Ertzaintza, que permitió completar el rescate combinando medios aéreos y marítimos.

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Un enclave con rescates frecuentes

El flysch de Zumaia es uno de los espacios naturales más visitados del litoral vasco y, al mismo tiempo, un lugar en el que cada año se registran diversos rescates debido a las condiciones del terreno y a la influencia de las mareas.

Con la intervención de este miércoles, ya son al menos tres los rescates realizados en este enclave durante 2026.

El precedente más importante tuvo lugar el pasado mes de mayo, cuando 24 personas tuvieron que ser evacuadas tras quedar aisladas por un desprendimiento de piedras y cascotes. En aquella ocasión fue necesario desplegar un amplio dispositivo integrado por Ertzaintza, Cruz Roja, Bomberos y Guardia Civil, que permitió completar el rescate por tierra, mar y aire.