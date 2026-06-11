Mabel Cupet Sevilla, 11 JUN 2026 - 12:41h.

La asociación ERICAN Rescate mantiene activa una alerta por la desaparición de este sevillano considerado una persona de alta vulnerabilidad

La desaparición de Juan Carlos fue comunicada el 3 de mayo y desde entonces no se sabe nada de él

Compartir







La búsqueda de Juan Carlos M.M., un hombre de 40 años desaparecido en Sevilla desde el pasado 3 de mayo, continúa activa más de un mes después de que se perdiera su rastro. La ONG Equipos de Respuesta Inmediata en Castastrofes de Andalucía (ERICAN Rescate) ha vuelto a difundir una alerta para tratar de localizarlo y solicita la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda ayudar a esclarecer su paradero.

Según los datos facilitados por la entidad, la desaparición fue comunicada el 3 de mayo de 2026 en la capital hispalense y, hasta el momento, no se han dado a conocer novedades sobre su localización.

PUEDE INTERESARTE Buscan a dos hermanas de 10 y 13 años desaparecidas tras fugarse de un centro de menores de Denia

Alerta por alta vulnerabilidad

La organización encargada de la difusión de la búsqueda ha señalado que se trata de un caso catalogado como de alta vulnerabilidad, una circunstancia que implica una especial preocupación por la seguridad e integridad de la persona desaparecida.

Por este motivo, la alerta permanece activa y se ha reforzado la difusión de la fotografía y descripción física de Juan Carlos M.M. con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y favorecer la aparición de posibles pistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Descripción del desaparecido

Juan Carlos M.M. mide 1,77 metros de altura, tiene complexión delgada, cabello negro y ojos marrones, según la información difundida por ERICAN Rescate.

La asociación recuerda que cualquier dato relacionado con movimientos, avistamientos o información sobre su posible ubicación puede resultar de utilidad para avanzar en las labores de localización.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Desde ERICAN Rescate hacen un llamamiento a la ciudadanía para que comunique cualquier información relevante a los servicios de emergencia o a los canales habilitados para la búsqueda.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La entidad ha puesto a disposición el teléfono 603 014 937 para recibir avisos relacionados con este caso y recuerda que cualquier detalle, por insignificante que pueda parecer, puede resultar clave para ayudar a encontrar a la persona desaparecida.

Las organizaciones dedicadas a la localización de desaparecidos insisten en que la colaboración ciudadana desempeña un papel fundamental en este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de personas consideradas vulnerables y cuya localización resulta prioritaria.