Gonzalo Barquilla 27 MAY 2026 - 18:37h.

Ángel V. G., de 84 años, desapareció el pasado viernes en el municipio sevillano de Écija: se están realizando batidas para localizarle

El desesperado llamamiento de la familia de Rosalía Cáceres en el sexto aniversario de su desaparición

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Ángel V. G., un hombre de 84 años, desapareció el pasado viernes 22 de mayo en el municipio sevillano de Écija y desde entonces no se han vuelto a tener noticias sobre su paradero. El caso de este vecino ha provocado que la Policía Local, el Ayuntamiento y otras instituciones se vuelquen en su búsqueda.

La avanzada edad de Ángel hace necesaria su localización cuanto antes. Según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco', el hombre presenta "Alzheimer" y pudo haberse desorientado en un punto cercano de la localidad. No sería la primera vez que ocurre. No obstante, afirman que es una persona "muy activa". Su familia asegura que "solía salir a caminar todos los días como rutina".

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Ángel, apunta su entorno, reside en la pedanía de Matarredonda, en la localidad de Marinaleda, pero aquel día se encontraba en Écija realizando unas gestiones. Su última ubicación conocida fue la calle Carmen de este municipio. "Llevaba un llavero GPS, cualquier dato nos puede ser útil", precisan las fuentes consultadas.

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Preocupación por la desaparición de Ángel

Diversas asociaciones han activado una alerta de búsqueda para dar difusión al caso de Ángel. Entre otras, SOS Desaparecidos, que ha publicado un cartel de alerta urgente en redes sociales.

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En el momento en el que se le perdió la pista, Ángel vestía pantalones vaqueros azules y una camisa de rayas azules y blancas. El Ayuntamiento de Écija está llevando a cabo diversas batidas por la zona con la ayuda de drones y unidades caninas, aunque por ahora no hay resultados.

La Policía Local pide que cualquier pista sea comunicada de inmediato a los teléfonos de emergencias 112, 091 o 092. La colaboración ciudadana puede ser clave.