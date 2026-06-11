Las autoridades han encontrado un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa de Cambriles en Granada

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El cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de una persona ha sido hallado este jueves en la playa de Cambriles entre los términos municipales de Lújar y Gualchos-Castell de Ferro en la costa de Granada.

Así lo ha dado a conocer el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta. La Guardia Civil también ha confirmado este suceso. Los hechos han tenido lugar sobre las 12,20 horas cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de que estaba viendo el cuerpo sin vida de una persona flotando a unos diez metros de la orilla en la playa de Cambriles.

Al lugar han acudido para el rescate del cuerpo efectivos de Guardia Civil, junto con agentes de Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.Según fuentes del instituto armado, tras procederse al rescate de la víctima se ha activado el protocolo judicial.

Otro cuerpo fue encontrado hace menos de una semana muerto en el mar

Se da la circunstancia de que este pasado lunes también fue hallado otro cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición que se encontraba flotando en aguas de Almuñécar y que llevaba puesto un neopreno. El rescate se produjo en torno a las 8:00 horas por parte de una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que se encontraba por la zona. El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

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Por el momento las autoridades no han confirmado la identidad de los cuerpos encontrados y qué les pudo pasar a las dos personas que encontraron sin vida flotando en el mar en menos de una semana en dos playas diferentes de Granada y si comparten algún tipo de relación las dos personas fallecidas.