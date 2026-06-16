Mabel Cupet Sevilla, 16 JUN 2026 - 14:13h.

La asociación SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana para encontrar a Antonio Jesús L. C., cuyo rastro se perdió el pasado 25 de mayo

El desaparecido mide 1,70 metros, tiene complexión delgada, ojos verdes y un tatuaje en el brazo derecho como seña identificativa

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La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para tratar de localizar a Antonio Jesús L. C., un hombre de 37 años cuya desaparición fue registrada en Sevilla el pasado 25 de mayo de 2026.

La organización mantiene activa la búsqueda y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore aportando cualquier información que pueda resultar útil para esclarecer su paradero.

La descripción física del desaparecido en Sevilla

Según los datos facilitados por SOS Desaparecidos, Antonio Jesús mide 1,70 metros de altura, tiene complexión delgada, cabello castaño y ojos verdes. Entre sus rasgos distintivos figura un tatuaje en el brazo derecho, con juna figura humana, un detalle que podría facilitar su identificación.

La asociación recuerda que cualquier dato, por insignificante que pueda parecer, puede ser de gran ayuda en las labores de localización, especialmente cuando han transcurrido varias semanas desde la desaparición.

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Petición de colaboración ciudadana para encontrar a Antonio Jesús

SOS Desaparecidos ha puesto a disposición de la ciudadanía diferentes canales para comunicar cualquier información relacionada con el caso. Las personas que puedan aportar algún dato pueden contactar con la entidad a través del teléfono 868 286 726 o mediante el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es .

Mientras continúan las gestiones para dar con su paradero, la asociación insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y de compartir la alerta para ampliar su difusión y aumentar las posibilidades de localizar al desaparecido lo antes posible.