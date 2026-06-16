Asun Chamoso 16 JUN 2026 - 13:06h.

Los familiares de Adam ha difundido un cartel y un vídeo para localizarlo

El joven de 16 años desapareció el 10 de junio en una excursión guiada con moto de agua

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GironaLa familia de Adam, el joven de 16 años desaparecido en el mar en Roses (Girona), ha hecho un llamamiento público para tratar de localizarlo. Lo han hecho difundiendo un cartel con una fotografía del adolescente y con este mensaje: "Es un familiar nuestro y estamos destrozados. Necesitamos cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. Si sabes algo sobre su paradero, por favor, contacta al 112", recoge el aviso.

Según detallan, Adam mide 1,80 metros de altura, tiene el pelo negro y los ojos marrones. El cartel explica que llevaba una camiseta blanca la última vez que fue visto en la salida con la moto de agua el miércoles 10 de junio por la noche.

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Ese día, el adolescente participó en una excursión guiada frente a la costa de Roses junto a un grupo de jóvenes y un monitor. Al ver que no aparecía en la zona de Santa Margarida, donde estaba prevista su llegada, se puso en marcha el operativo de búsqueda coordinado por el Centro de Salvamento Marítimo de Barcelona y Capitanía Marítima de Palamós.

"Una respuesta sí o sí"

Al llamamiento la familia, que vive en Roses, ha difundido un vídeo en las redes sociales pidiendo colaboración para "compartir al máximo el cartel de Adam, que está desaparecido. Os pido, por favor, de parte de toda la familia, que compartáis porque necesitamos una respuesta sí o sí. Llevamos días desesperados sin respuesta".

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En la misma publicación, la familiar del adolescente desaparecido lamenta que "la gente va inventando muchas cosas" y pide: "¡Parad ya! porque en esta situación no estamos para esto". Y recuerda que "los profesionales ya están haciendo su trabajo y toda la verdad la dirán los profesionales. No inventéis porque con estas cosas no se juega". También reclama que "solo se llame en caso de tener una información real".

Investigación y búsqueda

Desde la desaparición de Adam, los servicios de emergencia y rescate lo buscaron por tierra, mar y aire con la participación de embarcaciones y medios aéreos, incluidos drones. Un operativo en el que participaron efectivos de Salvamento Marítimo, Bombers de la Generalitat, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Cruz Roja y la Policía Local de Roses. Al inicio, se centró en la zona de la Almadrava y la cala Canyelles, y el último lugar donde se le vio en la zona del castillo de la Trinitat.

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Al día siguiente, la moto de agua que utilizó Adam fue localizada en la arena en la playa de Pals (Girona), situada a unos 30 kilómetros. La Guardia Civil inmovilizó el vehículo y el resto de motos de agua de la empresa de alquiler que había organizado la salida.

La investigación de la Guardia Civil sigue abierta mientras toma declaraciones a los implicados mientras la unidad subacuática del GEAS de la Benemérita continúa activa en las tareas de búsqueda en la zona para tratar de localizar a Adam.