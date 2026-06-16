Jaén activa la preemergencia tras la tromba de agua con anegaciones de calles y garajes

El Ayuntamiento de Jaén ha activado la fase de preemergencia tras registrarse una fuerte tromba de agua

Una fuerte tromba de agua anega las instalaciones del centro deportivo la Salobreja en Jaén

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El Ayuntamiento de Jaén ha activado en la tarde de este martes la fase de preemergencia tras registrarse una fuerte tromba de agua caída sobre la capital que ha dejado más de 30 litros en apenas 20 minutos y, aunque no ha habido daños personales, sí se han producido importantes inundaciones en calles y bajos y garajes.

Los diferentes servicios municipales trabajan desde su activación para evaluar daños, valorar incidencias y restablecer la normalidad en algunos servicios públicos como el aparcamiento de la Plaza de la Constitución cuyo acceso se ha visto anegado sin que se hayan visto afectadas las plantas de aparcamiento, pero finalmente ha tenido que ser precintado.

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Al mismo tiempo los servicios de emergencia devuelven la normalidad a algunas instalaciones municipales también afectadas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Bomberos, Policía Local y Protección Civil han recibido 110 avisos con incidencias relacionadas con la entrada de agua en establecimientos y portales.

Alerta amarilla por altas temperaturas

En algunos puntos de la ciudad se ha cortado el suministro eléctrico según reportan las llamadas a Policía Local. La empresa responsable trabaja para su restablecimiento. Bomberos también atienden un incendio de un transformador en la carretera de La Guardia del que no se sabe si guarda relación con estos cortes. El Ayuntamiento también informa de que la zona de Los Puentes no registra incidencias de calado salvo alguna salida de cauce sin daños personales ni materiales de importancia.

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Los servicios de emergencia han informado a través de redes sociales que instan a la población a mantener la precaución debido a la alerta naranja por lluvias en Jaén y que “el teléfono 112 ha atendido a más de 60 incidentes relacionados con inundaciones en viviendas, calles y locales comerciales”.

Además, han publicado otro post donde confirman que este miércoles activan el aviso amarillo por altas temperaturas que podrían alcanzar hasta los 40 grados en algunas provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla pese a las lluvias que se han registrado durante toda la jornada.