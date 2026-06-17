Muere Lupi, 'el rey de los canis' de Sevilla, convertido en símbolo de una generación por una foto viral

Lupi, conocido como 'el rey de los canis', ha fallecido: su icónica foto juvenil marcó a toda una generación

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Lupi, conocido en redes sociales como 'el rey de los canis', ha muerto esta semana. Así lo ha confirmado en las últimas horas su amigo Juan, apodado Wani Tox, con quien realizaba vídeos que se volvieron virales en plataformas como TikTok e Instagram.

El comediante Adrián Pino, que también compartió momentos con Lupi, ha confirmado igualmente el fallecimiento a través de su perfil. 'El rey de los canis' triunfó en Sevilla y otras ciudades españolas gracias a su discurso y a su particular sentido del humor.

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Lupi se hizo viral hace muchos años gracias a una emblemática fotografía de cuando era joven. Esa imagen se convirtió en la definición gráfica perfecta de la estética 'cani' de finales de los 90 y principios de los 2000 en España: su clásico peinado de cenicero, las mechas rubias, el jersey blanco de cuello vuelto, el arete y las cadenas doradas.

Lupi revivía en redes sociales la vida diaria de un cani ya adulto

La muerte de Lupi ha provocado que numerosos usuarios difundan mensajes de condolencia en las redes sociales, donde recuerdan algunos de los vídeos más divertidos que protagonizó.

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En la actualidad, Lupi revivía en redes sociales la vida diaria de un cani ya adulto. Una estética macarra y quinqui propia de finales de los 90 y principios de los 2000, influenciada por géneros musicales como el breakbeat y el flamenco fusión, también conocido como 'flamenquito'.