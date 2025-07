María se quedó encerrada dentro del local cuando estaba en los probadores

María es una joven sevillana que se ha hecho viral después de narrar su historia en la que se queda atrapada en el interior de un bazar tras la hora del cierre. La joven, que difundió varios post en TikTok, mostró paso a paso cómo fue su vivencia hasta que pudo salir del establecimiento.

La joven se quedó encerrada dentro del local cuando echaron la persiana y ella seguía dentro del probador. En el vídeo, que ya acumula más de tres millones de visualizaciones, se ve a María corriendo hacia la puerta del local, completamente a oscuras y con la verja metálica prácticamente bajada.

Ella golpeó con insistencia el cristal, sin la respuesta de nadie. Ante la situación de incertidumbre y tensión, la joven se lo tomó con mucho humor. En uno de los vídeos explica que la policía, a la que había llamado, le indicó que caminara por el local para intentar activar la alarma y así alguien de seguridad pudiera verla.

En un segundo vídeo, la joven recorre a oscuras los pasillos del bazar y comenta: "La Policía me ha dicho que ande por aquí, a ver si salta una alarma". Tras permanecer en el interior del local durante un buen rato, María volvió a subir otro post en el que actualizaba a sus seguidores cómo se encontraba: "Estaba en el probador, el chino ha cerrado la puerta y se ha marchado. He llamado a la Policía, creo que se han pensado que es coña, aquí no viene nadie a rescatarme, estoy aporreando los cristales y nadie me hace caso".

Por último, después una interminable espera recorriendo los pasillos, una luz se encendió y una voz del servicio de alarmas le habló, aunque aún no se había localizado al dueño del bazar. Entre la espera, y tal y como quedó recogido en los vídeos de TikTok, María se estaba quedando sin batería en el móvil, por lo que decidió coger prestado un cargador del propio bazar para continuar comunicándose.

Son muchos los usuarios que han reaccionado a la cómica historia de María, incluso recordando casos similares como el que le ocurrió a Xuso Jones. “Échate algo al bolso y verás como aparece uno por el pasillo”, escribe uno.

Otros, critican que la joven haya decidido ir cuando la tienda estaba a punto de cerrar. “A quién se le ocurre ir a ultimísima hora a comprar”, comenta una usuaria.