Mabel Cupet Sevilla, 11 MAY 2026 - 14:27h.

La imagen, captada este fin de semana, se ha hecho viral en las redes sociales

La escena reabre el debate sobre el uso del patrimonio urbano

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Una imagen captada este fin de semana en pleno corazón de Sevilla ha desatado una intensa polémica en redes sociales. En la fotografía, que se ha hecho viral, dos hombres aparecen realizando dominadas, un ejercicio de fuerza que se realiza colgándose de una barra fija y levantando el propio peso del cuerpo hasta que la barbilla supera la altura de la barra, en una barra metálica improvisada entre dos columnas situadas en las inmediaciones de la Catedral de Sevilla, en la Avenida de la Constitución, uno de los espacios más transitados del centro histórico de la ciudad.

La escena, registrada a plena luz del día y con presencia de peatones y turistas, muestra cómo ambos utilizan una estructura colocada entre los elementos arquitectónicos del entorno para hacer ejercicio físico, como si se tratara de una instalación deportiva urbana. La situación no tardó en difundirse en redes sociales, donde generó una oleada de críticas y comentarios de desaprobación.

Reacciones de rechazo en redes sociales

La imagen se viralizó en pocas horas y provocó una fuerte reacción entre usuarios que cuestionaron la idoneidad del comportamiento en un enclave de alto valor patrimonial, como es la Catedral de Sevilla. Muchos de los comentarios publicados apuntan a la falta de respeto hacia uno de los principales símbolos históricos y turísticos de la ciudad.

“Turismo de calidad, dicen”, escribió el usuario que difundió inicialmente la fotografía, un mensaje que acumuló numerosas respuestas y debates posteriores. Entre ellas, abundan las críticas a lo que muchos consideran una pérdida progresiva de civismo en determinados espacios urbanos de gran afluencia turística.

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Otros usuarios han expresado su preocupación por la normalización de este tipo de conductas en entornos monumentales, mientras que algunos reclaman una mayor vigilancia en zonas especialmente sensibles del centro de Sevilla para evitar situaciones similares.

Un enclave Patrimonio de la Humanidad

El lugar donde se produjo la escena no es un espacio cualquiera. La Catedral de Sevilla, junto con el Real Alcázar y el Archivo de Indias, forma parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se trata de uno de los principales referentes culturales y turísticos de Andalucía, visitado diariamente por miles de personas.

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La Avenida de la Constitución, donde se captó la imagen, se ha convertido en los últimos años en uno de los ejes peatonales más importantes del casco histórico sevillano. Su intensa actividad turística, unida al tránsito constante de viandantes, la convierte en un punto especialmente sensible en lo que respecta a la conservación del entorno monumental.

Debate sobre el uso del espacio público

La polémica ha reabierto el debate sobre la convivencia entre turismo, uso del espacio público y protección del patrimonio en ciudades con gran afluencia de visitantes como Sevilla. En los últimos años, diversas imágenes y situaciones protagonizadas en enclaves históricos han generado discusión sobre los límites del comportamiento aceptable en este tipo de espacios.

Mientras algunos defienden la libertad de uso del espacio urbano siempre que no exista daño material, otros insisten en la necesidad de establecer normas de convivencia más claras en áreas de alto valor patrimonial, donde el respeto al entorno es considerado fundamental.

Por el momento, no consta intervención de las autoridades municipales en relación con lo ocurrido. Sin embargo, la imagen continúa circulando en redes sociales, alimentando un debate que, una vez más, enfrenta la percepción del turismo con la preservación del patrimonio histórico de la ciudad.