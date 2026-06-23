Mabel Cupet Sevilla, 23 JUN 2026 - 19:30h.

El Ayuntamiento renovará 225 señales en toda la ciudad para adaptar el lenguaje utilizado en estos espacios reservados

La renovación supone la retirada completa de la señalización antigua que todavía utilizaba expresiones que ya no representan adecuadamente a este colectivo

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Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) en Cádiz comenzarán a mostrar una nueva señalización. Donde hasta ahora figuraban carteles con una terminología que ha quedado obsoleta, se instalarán nuevas señales más inclusivas. Hasta ahora lo habitual en las calles de Cádiz era ver carteles con la leyenda “Excepto Minusválidos” unas placas que se están renovando con mensajes como “Excepto vehículos de personas con movilidad reducida”.

Se trata de una modificación que busca adaptar el lenguaje urbano a criterios más inclusivos y respetuosos.

El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado esta semana la sustitución de un total de 225 señales distribuidas por toda la ciudad, una actuación impulsada por la Delegación de Accesibilidad y fruto del trabajo conjunto con la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (AGADI).

Actualización de la señalética

La renovación supone la retirada completa de la señalización antigua que todavía utilizaba expresiones que ya no representan adecuadamente a este colectivo. Las nuevas placas incorporan la señal R-307 de prohibido estacionar junto a un texto actualizado que pone el foco en la movilidad reducida como criterio de uso de estas plazas.

Con esta actuación, el Consistorio pretende homogeneizar la señalética de los estacionamientos reservados y avanzar hacia una comunicación pública más acorde con los valores de inclusión y respeto que promueven las administraciones públicas.

Un cambio pequeño con un importante valor simbólico

La concejala de Accesibilidad, Nuria Álvarez, ha destacado que, aunque se trata de una modificación aparentemente sencilla, tiene una gran trascendencia social. “Este cambio puede parecer pequeño, pero tiene un gran valor simbólico y social, porque el lenguaje también construye ciudad y refleja cómo entendemos la inclusión y el respeto hacia las personas”, ha señalado.

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La edil ha añadido que el Ayuntamiento continúa desarrollando políticas de accesibilidad que van más allá de la eliminación de barreras físicas. “Seguimos avanzando en medidas que contribuyen al reconocimiento y la dignidad de todas las personas”, ha afirmado.

Trabajo conjunto con AGADI

Álvarez ha recordado además que la iniciativa nace del diálogo mantenido con AGADI y se enmarca en una línea de colaboración continua con las entidades sociales de la ciudad. “Escuchar a los colectivos y transformar sus demandas en políticas públicas concretas es fundamental. Este cambio es un ejemplo de cómo la colaboración mejora Cádiz”, ha indicado.

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La intervención cuenta con una inversión municipal de 8.776,55 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Una vez concluidos los trabajos, toda la señalización pendiente de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida habrá sido sustituida en la ciudad.