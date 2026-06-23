Interrumpida la circulación de alta velocidad de varias líneas en Sevilla por falta de suministro eléctrico

Europa Press 23 JUN 2026 - 21:46h.

Este incidente ha afectado a varios operadores y los trayectos Sevilla-Málaga, Sevilla-Madrid y Sevilla-Córdoba se han visto afectados con retrasos.

Retrasos en la alta velocidad entre Valladolid y Madrid y Valladolid-Asturias-Cantabria por una caída en el suministro eléctrico

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La circulación de trenes de alta velocidad ha quedado interrumpida entre la estación de Sevilla-Santa Justa y Guadajoz como consecuencia de una incidencia por falta de suministro eléctrico, provocando retrasos en varias líneas de la comunidad andaluza, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Este incidente ha afectado a varios operadores y los trayectos Sevilla-Málaga, Sevilla-Madrid y Sevilla-Córdoba se han visto afectados con retrasos.

La operadora Iryo ha informado de una caída de tensión entre Sevilla y Majarabique, por la que alguna de sus líneas ha sufrido retrasos.

Entre las incidencias también se encuentran trenes de Media Distancia y el servicio de cercanías del núcleo de Sevilla. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para trenes afectados de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.