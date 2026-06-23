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Andalucía

Interrumpida la circulación de alta velocidad de varias líneas en Sevilla por falta de suministro eléctrico

Interrumpida la circulación de alta velocidad de varias líneas en Sevilla
Cortada la circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Sevilla por un fallo eléctrico. Europa Press
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La circulación de trenes de alta velocidad ha quedado interrumpida entre la estación de Sevilla-Santa Justa y Guadajoz como consecuencia de una incidencia por falta de suministro eléctrico, provocando retrasos en varias líneas de la comunidad andaluza, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Este incidente ha afectado a varios operadores y los trayectos Sevilla-Málaga, Sevilla-Madrid y Sevilla-Córdoba se han visto afectados con retrasos.

La operadora Iryo ha informado de una caída de tensión entre Sevilla y Majarabique, por la que alguna de sus líneas ha sufrido retrasos.

Entre las incidencias también se encuentran trenes de Media Distancia y el servicio de cercanías del núcleo de Sevilla. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para trenes afectados de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

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