Iván Sevilla 21 JUN 2026 - 18:07h.

Hay división de opiniones entre quienes defienden la ordenanza y otros que la rechazan: "Te viene un pelotazo y te da"

"Los agentes avisan primero a quienes están jugando y, si no obedecen, les quitan el balón", explica nuestra reportera Marta Manchón

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CádizJugar al balón es una práctica habitual entre muchos bañistas que acuden a la costa en verano, pero en playas de Cádiz capital es un problema. Porque hay una polémica norma con multas de 750 euros que lo prohíbe.

El asunto, que bien podría inspirar a alguna chirigota carnavalera para una letra, mantiene la división de opiniones en una ciudad que este verano ha estrenado las banderas inclusivas para daltónicos.

Hay quienes defienden que se haya incluido la prohibición en la ordenanza municipal y quienes la ven demasiado estricta. Informativos Telecinco ha estado en una de las playas gaditanas para conocer qué piensan los vecinos.

"Ya son 20 las pelotas requisadas en este fin de semana por parte de la Policía Local. Al final del verano se donarán a asociaciones y colegios", ha podido saber nuestra reportera Marta Manchón.

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Según le han explicado, "los agentes avisan primero a quienes estén jugando y, si no obedecen, les quitan el balón e incluso pueden multarles con hasta 750 euros" en determinados casos.

"El objetivo es mantener la paz entre bañistas, por las buenas o por las malas, pero ya ha abierto bastante debate entre los bañistas", ha reconocido y comprobado in situ la periodista.

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"Molesta, te viene el balonazo y te da", apunta una señora

"Es que molesta a la gente, estamos tan tranquilos sentados aquí, te viene el balonazo y te da", asegura una señora desde una de las playas abarrotadas que nuestro equipo ha visitado este 21 de junio.

"El problema no es de los niños, sino de los padres", piensa otro acerca del comportamiento que pueden tener los pequeños al divertirse con la pelota en la arena cuando hay gente alrededor, a quienes pueden golpear con él.

Sobre eso, otra mujer con un balón de vóley-playa en la mano nos reconoce con sentido común que debería tenerse en cuenta "la gente que haya" en la zona de juego: "Si está así como hoy, que no hay apenas hueco, no se juega".

Pero, si no es así y el espacio está más despejado, hay quienes opinan que deberían dejarles jugar sin problemas. La prohibición está recogida en el capítulo 29 de la Ordenanza de Playas de Cádiz.

"En zonas habilitadas para actividades y deportes de pelota"

"En temporada de baños, y en orden a evitar posibles molestias al resto de personas usuarias, las actividades y deportes de pelota se desarrollarán en las zonas señalizadas y habilitadas para este fin, recogidas en el Plan de Explotación de Playas", señala el texto.

Quien incumpla esta normativa puede enfrentarse a la sanción económica anteriormente especificada de 750 euros, al considerarse una infracción leve, tal y como refleja también el mismo documento.