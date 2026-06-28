Registran un terremoto de magnitud 4,3 en las aguas del Cabo de San Vicente en Huelva

No se han notificado incidencias ni daños derivados del temblor en las localidades onubenses más próximas al litoral

Así viajó el terremoto hasta España: los sismógrafos detectaron el seísmo a 7.000 kilómetros y las ondas llegaron en solo nueve minutos

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HuelvaUn terremoto de 4,3 grados de magnitud ha sido registrado en la mañana de este domingo, 28 de junio, en el entorno marítimo del Atlántico al suroeste del Cabo de San Vicente, frente a las costas de Huelva. Así lo ha indicado la página oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press, donde ha detallado que la hora a la que se ha producido el seísmo ha sido a las 06,59 horas, y que se ha detectado a las 08:59 horas local.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado en declaraciones a esta agencia que no se ha recibido ninguna llamada de aviso ni hay constancia de que el terremoto haya sido sentido por la población.

El hipocentro del seísmo estaba a 14 kilómetros de profundidad

El hipocentro del seísmo se ha situado a una profundidad de 14 kilómetros, en las coordenadas 36.6846 de latitud y -9.8256 de longitud. Hasta el momento, no se han notificado incidencias ni daños derivados del temblor en las localidades onubenses más próximas al litoral.

El área al suroeste del Cabo de San Vicente es una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Península Ibérica, debido a que se encuentra situada sobre una compleja zona de convergencia tectónica donde interactúan las placas euroasiática y africana.

Esta interacción no se produce en una falla única, sino que se manifiesta a través de un entramado de fallas distribuidas en una banda de unos 100 a 150 kilómetros de ancho que discurre en paralelo a la costa sur, generando una liberación de energía constante. Por eso, es muy habitual registrar que se registren episodios sísmicos moderados.