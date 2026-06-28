Su zona de residencia, el Oasis Beach de Playa Grande, es una de las más arrasadas por los seísmos

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros españoles procedentes de la zona afectada por el seísmo

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Una familia venezolana, con raíces aragonesas, lleva días desaparecida tras los terremotos que han asolado el estado de La Guaira, Venezuela. Según informa 'Hoy Aragón', Luis Eduardo Abadía, su mujer Zulenis Mujica y su hijo Luis Enrique Abadía son los tres desaparecidos.

Luis Eduardo es hijo de un emigrante de Ejea de los Caballeros que se marchó a Venezuela, y solía visitar la localidad cincovillesa con frecuencia. Su zona de residencia, el Oasis Beach de Playa Grande, es una de las más arrasadas por los seísmos.

Según los últimos datos oficiales desde Venezuela, hay 1.430 fallecidos, entre ellos nueve españoles. Miles de personas continúan desaparecidas y muchas zonas siguen incomunicadas días después de los seísmos.

Luis Eduardo y su conexión con Ejea de los Caballeros

El padre de Luis Eduardo emigró desde Ejea de los Caballeros a Venezuela, como hicieron tantos españoles durante el siglo XX, y Luis Eduardo mantuvo ese lazo con las Cinco Villas a lo largo de los años, visitando la localidad zaragozana de forma recurrente.

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Amigos, conocidos y vecinos de Ejea se han movilizado ahora en redes sociales para intentar encontrar a la familia. El Oasis Beach de Playa Grande, donde residían, es una de las zonas más afectadas por los terremotos. Conseguir información sobre las víctimas en esta zona está siendo muy complicado y muchos seres queridos siguen buscando a sus allegados entre los escombros.

La Guaira, declarada "zona de desastre"

Las autoridades venezolanas declararon La Guaira "zona de desastre" tras los movimientos tectónicos. Miles de funcionarios y efectivos de ayuda internacional trabajan sin descanso en las labores de rescate, pero sigue sin ser suficiente para cubrir todas las zonas arrasadas por la catástrofe natural. Cientos de ciudadanos siguen incomunicados y la cifra de desaparecidos continúa siendo muy elevada.

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Las personas que tengan información sobre el paradero de Luis Eduardo Abadía, Zulenis Mujica o Luis Enrique Abadía pueden difundir el mensaje a través de las redes sociales para ampliar la búsqueda.