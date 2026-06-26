Las ondas sísmicas llegaron hasta España en nueve minutos, mientras los sistemas de alerta permitieron avisar con antelación a la población

El director de Red Sísmica Nacional explica el fenómeno "extraño" del doble terremoto en Venezuela y si hay relación con el vivido en Japón

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El terremoto registrado a unos 7.000 kilómetros de España no solo se dejó sentir en la zona afectada. Sus ondas sísmicas recorrieron el Atlántico y fueron detectadas por los sismógrafos españoles apenas nueve minutos después, demostrando el alcance de estos fenómenos y la eficacia de las redes internacionales de vigilancia sísmica. Las ondas del terremoto viajaron a una velocidad aproximada de ocho kilómetros por segundo hasta alcanzar el primer punto del territorio español: la isla de El Hierro. Los sismógrafos registraron el paso del seísmo a pesar de la enorme distancia entre el epicentro y España.

Juan Vicente Cantavella, director de la red sísmica nacional, ha explicado este fenómeno como que "primero llegaron las vibraciones amarillas, que avisaron de las rojas, las ondas que causan los daños". Es decir, las primeras en alcanzar los sismógrafos fueron las ondas P, más rápidas y menos destructivas, seguidas por las ondas S, responsables de la mayor parte de los daños que provoca un terremoto. Esa diferencia de apenas unos segundos entre ambos tipos de ondas resulta clave para los sistemas de alerta temprana. En las zonas afectadas, los teléfonos móviles recibieron avisos gracias a sus acelerómetros, sensores que detectan movimientos y que habitualmente se utilizan para cambiar la orientación de la pantalla.

Según explicó Jordi Diaz, sísmologo, se trata de "unos sismómetros poco sensibles, pero que detectan el movimiento", cuya información, combinada entre millones de dispositivos, permite lanzar una alerta temprana y ofrecer unos segundos de margen para que la población pueda protegerse.

Como recordó, esos segundos pueden marcar la diferencia y permitir acciones tan sencillas como "cubrirse debajo de una mesa o alejarse de un edificio si estamos en la calle".

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España prepara un sistema de alerta más avanzado

España trabaja en la implantación de un sistema de alerta sísmica todavía más sofisticado. Tal y como señaló el experto, "la señal eléctrica es mucho más rápida respecto a la velocidad de las ondas", lo que permite activar medidas preventivas antes de que llegue la sacudida más intensa.

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Entre ellas figuran el cierre automático de circuitos eléctricos y del suministro de gas, el aviso a aeropuertos e infraestructuras críticas y la movilización de los equipos de emergencia hacia las zonas más afectadas.

En palabras del especialista, este sistema permitirá "cerrar, por ejemplo, circuitos eléctricos, suministro de gas, avisar a aeropuertos y dirigir a los equipos de rescate a las zonas más afectadas", reduciendo así el impacto de futuros terremotos.