En el vuelo han llegado un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: aterrizan los primeros 100 españoles procedentes de la zona afectada

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MadridEl ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado que este domingo ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz el primer avión con ciudadanos repatriados desde Venezuela.

Según ha detallado en un audio remitido a los medios, en el vuelo han llegado un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles.

76 españoles y 20 personas de distintas nacionalidades

Además, viajaban otras 20 personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

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Hasta el momento, son nueve los españoles fallecidos en los terremotos del pasado jueves en Venezuela.

Exteriores confirma además que 131 españoles siguen desaparecidos, dos menos que en el balance anterior, y que se mantienen en 14 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

El Ministerio insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

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Ascienden a 1.430 los muertos en los terremotos de Venezuela

Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que sacudió el jueves la costa venezolana, según el último balance oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recordado el alto grado de destrucción causada por los terremotos que mantienen "abismados y atemorizados al planeta entero" y ha destacado que a casi 72 horas de los corrimientos, el sistema sanitario ha recopilado estas estadísticas y que desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas.