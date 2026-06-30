Iván Sevilla 30 JUN 2026 - 13:32h.

Los bomberos acudieron a una vivienda de la Avenida Juan Carlos I de Estepona para sacar a los animales

"Con éxito y sin daños", las crías fueron puestas "a salvo" e intentaron darles agua con una pequeña jeringuilla

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MálagaLlamativa intervención la que tuvieron que llevar a cabo los bomberos al rescatar a tres crías de gorriones que se encontraban atrapadas dentro de la campana extractora de una casa ubicada en Estepona (Málaga).

Tal y como informaron desde el Consorcio Provincial, el 27 de junio fueron avisados para acudir a un domicilio de la Avenida Juan Carlos I en la localidad malagueña. Había unos pájaros en el aparato de salida de humos y vapores.

En concreto, las pequeñas aves de muy corta vida estaban ocultos en el interior del tubo de la instalación de la cocina, situada por encima de un conjunto de placas de inducción.

Los efectivos desplazados hasta la vivienda tuvieron que cortar esa canalización por la que suben hacia el exterior los gases con una herramienta adecuada. Así pudieron acceder después a los gorriones.

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"Rescatados con éxito" y "sin causarles daños", una vez que los recogieron con las manos con mucho tacto y mimo, fueron "puestos a salvo" en una caja de cartón. También les intentaron dar de beber agua con una jeringuilla.

No eran crías de vencejo, sino de gorrión

Aunque los bomberos especificaron en su comunicado público que se trataba de "crías de vencejo", las imágenes de los animales que compartieron indican que realmente eran de gorrión común.

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Estas dos especies se diferencian, sobre todo, por las características de sus patas y la morfología de sus picos. Se puede apreciar que los gorriones tienen tres largos dedos hacia delante y otro hacia atrás para posarse en las ramas.

En cambio, el vencejo posee una pata mucho más corta con cuatro dedos que miran al frente. Acerca del pico del gorrión, es grueso con forma de cono y está rodeado de una comisura de color amarillo marcado.

Por su parte, el de la otra ave es plano y más reducido, de tonalidad oscura. También las alas de este animal son más largas, superando hasta su cola. Las del gorrión son más cortas y redondeadas.