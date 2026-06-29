Con ayuda de maquinaria, los equipos de rescate lograron enganchar y sacar al animal sin causarle daños
El accidente del caballo ocurrió el 25 de junio en una finca cercana al kilómetro 2 de la carretera A-486 en Moguer
HuelvaUn caballo fue rescatado "sano y salvo" el 25 de junio por parte de los bomberos tras haber caído a una fosa séptica creada en un campo de la localidad de Moguer (Huelva).
Dado que el equino no podía salir por sus propios medios ni tampoco sus propietarios podían sacarlo del agujero en el terreno, avisaron a emergencias para solicitar ayuda a las 21:30 horas.
Según informaron desde el Consorcio Provincial de Bomberos, movilizaron a dos vehículos (una bomba urbana ligera y un furgón de servicios varios) con cuatro efectivos del parque de San Juan del Puerto.
Con una carretilla elevadora lo sacaron sin causarle daños
Acudieron a una finca situada cerca del punto kilométrico dos de la carretera A-486, donde hay una vivienda o casa rural que cuenta con un sistema de recogida y tratamiento de aguas residuales.
Junto a los dueños del caballo, de color negro, trabajaron para sacarlo de allí con mucho cuidado, ayudándose de la carretilla elevadora con brazo telescópico de una máquina de construcción.
Tras engancharlo y asegurarlo con seguridad, después de retirar la vegetación que había en esa zona del suelo, lo estuvieron subiendo lentamente hasta extraerlo a tierra firme.
"Se desconocen las causas por las que se produjo el siniestro", matizaron los bomberos acerca del origen del suceso que acabó con final feliz para el equino.
Muy común en casas de campo
Una fosa séptica se coloca o instala en las casas de campo que están alejadas de la red de saneamiento municipal o alcantarillado. Sirve para que los residuos fecales que se generan en la vivienda no contaminen la naturaleza.
Es decir, que no se viertan al medio ambiente y aguas subterráneas de la zona. Normalmente estos agujeros se ocultan o esconden bajo el terreno, tapados con algún elemento resistente que evite caídas accidentales.