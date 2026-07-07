Alberto Rosa 07 JUL 2026 - 20:03h.

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha pagado ya 900.000 euros y el resto lo abonará la aseguradora

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Julia, una joven polaca de 18 años, sufrió en octubre de 2023 la caída de una enorme rama sobre ella mientras caminaba por la Cuesta Gomérez, en los jardines de la Alhambra de Granada. Debido a la gravedad del impacto, la chica quedó parapléjica y ahora pasa el día en la cama.

Tal y como informa ‘Ideal’, la familia tuvo que endeudarse para pagar los tratamientos, la adaptación de la casa y los gastos derivados de sus cuidados. Durante estos tres años, han pedido que les indemnicen y no ha sido hasta ahora, cuando el Patronato de la Alhambra y Generalife indemnice con cerca de dos millones de euros a la joven por el trágico incidente.

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Según relata el citado medio, a la chica le corresponderían algo más de 1,9 millones de euros de indemnización, según establece el dictamen solicitado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ya habría recibido 900.000 euros y será la aseguradora del Patronato la que abone la cantidad restante.

La familia estaba "arruinada": "Tuvieron que pedir dinero hasta a los vecinos"

La familia ha recibido con satisfacción la noticia. Estaban “arruinados” y habían llegado a pedir dinero “hasta a los vecinos”, ha explicado a ‘Ideal’ Mª Ángeles López Álvarez, de ML Abogados. “Ya están más tranquilos, porque ahora podrán pagar lo que deben, ya que tuvieron que hacer obras en la casa para poder subirla a la habitación. Los tratamientos médicos de la víctima también son costosos”, ha relatado la letrada al medio granadino.

Julia tenía 15 años y estaba de viaje de estudios cuando se produjo el terrible accidente. Sufrió una lesión medular traumática y múltiples fracturas en la columna, costillas, esternón, clavícula, escápula y pelvis, además de contusiones pulmonares y neumotórax. Tuvo que someterse a diversas intervenciones y pasó un largo periodo ingresada en Granada hasta que pudo regresar a su país.

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El día de su visita, el 22 de octubre de 2023, las rachas de viento alcanzaron en Granada los 70 kilómetros por hora. Arrancaron árboles de cuaje y derribaron numerosas ramas. Julia quedó atrapada por una enorme rama en Cuesta Gomérez.

Hoy en día se encuentra parapléjica, se mueve en silla de ruedas y precisa ayuda constante de una persona para todo. Tras tres años en el que se ha producido un importante desembolso económico para adecuar la vivienda y continuar sus tratamientos, la familia de Julia cuenta hoy con un alivio económico al confirmarse la indemnización.