Manuel Pimentel Jaén, 07 JUL 2026 - 13:49h.

La pitón de metro y medio de longitud salió de una caja almacenada en el centro logístico de la empresa de transporte

Dos hombres de 25 y 28 años han sido investigados por enviar una pitón bola y una culebra real por mensajería

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Lo que parecía un paquete más de los miles que se gestionan al día, pero un envío con origen Pulianas, Granada, y destino Alicante, escondía dentro un envío inusual que ha sobresaltado a los trabajadores de un centro logístico de La Carolina, Jaén, y ha terminado con la detención de dos jóvenes.

Todo empezó cuando los empleados de una empresa de transporte de paquetería se encontraron con una serpiente de grandes dimensiones deambulando entre los paquetes almacenados en sus instalaciones.

Ante tremendo susto de los repartidores, decidieron avisar a la Guardia Civil que acudieron hasta la nave y comprobaron que el animal, una pitón de aproxidamente un metro y medio de longitud se había escapado de dentro de una caja que estaba rota.

Cuando los agentes abrieron el paquete sospechoso, se encontraron que en su interior había dos recipientes de plástico: uno roto y vacío, del que se presume que estaba la pitón, y otro cerrado que tenía dentro otra serpiente de pequeñas dimensiones.

Una pitón bola y una culebra real

Ambos reptiles fueron intervenidos y trasladados al Aula de Interpretación de Especies Exóticas Invasoras, ubicada en el municipio de Alcalá la Real (Jaén), donde fueron identificados como un ejemplar de Python Regius (pitón bola) y otro de Lampropeltis Californiae (culebra real de California), quedando depositados en la sala de cuarentena del centro a disposición de la autoridad judicial, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

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Durante las gestiones, los investigadores comprobaron que la pitón bola está incluida en el convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) y que tanto esta especie como la culebra real de California figuran en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Eso significa que dichas especies no tienen la consideración de animales de compañía, por lo que están prohibidas su tenencia, transporte y comercialización. De hecho, los animales intervenidos no tenían la documentación necesaria para acreditar su procedencia legal.

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Además, ambos ejemplares de serpientes estaban siendo tranportadas dentro del paquete en condiciones inadecuadas para su bienestar, pudiendo comprometer su estado físico e incluso su supervivencia durante el transporte.

La investigación de la Guardia CIvil ha terminado con la dentención de dos hombres de 25 y 28 años como presuntos autores de un delito contra la fauna y otro de maltrato animal. Desde la empresa de transporte se manifestó que desconocía que el paquete contenía animales vivos, al no haber sido informada de esta circunstancia por el remitente.