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Andalucía

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

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Limitado a 30 kilómetros por hora el AVE cerca de Córdoba por rotura de una contraaguja de la vía en Almodóvar del Río. Europa Press
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Nueva incidencia en la línea de alta velocidad a su paso por Córdoba que, por el momento, está suspendida. En esta ocasión y, según ha informado Adif en sus redes sociales, la incidencia se debe a un incendio próximo a la vía "ajeno a la explotación ferroviaria".

En concreto, la circulación está suspendida desde poco antes de las 19:00 de este jueves, 9 de julio, entre la barriada de Alcolea y la capital cordobesa y, además, afecta a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía. Hasta el momento, esta es la única información que hay respecto a esta nueva incidencia en la línea de alta velocidad que conecta Andalucía y Córdoba y se desconoce el número de trenes afectados por el incendio.

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