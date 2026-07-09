Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

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Nueva incidencia en la línea de alta velocidad a su paso por Córdoba que, por el momento, está suspendida. En esta ocasión y, según ha informado Adif en sus redes sociales, la incidencia se debe a un incendio próximo a la vía "ajeno a la explotación ferroviaria".

En concreto, la circulación está suspendida desde poco antes de las 19:00 de este jueves, 9 de julio, entre la barriada de Alcolea y la capital cordobesa y, además, afecta a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía. Hasta el momento, esta es la única información que hay respecto a esta nueva incidencia en la línea de alta velocidad que conecta Andalucía y Córdoba y se desconoce el número de trenes afectados por el incendio.