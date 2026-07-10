Ana Verdejo 10 JUL 2026 - 21:34h.

Unos esperan ver qué queda de sus casas, otros saben que no habrá hogar: "Yo me acababa de comprar una casa, pero ahora es una barbacoa quemada".

Incendio en Los Gallardos, Almería| Al menos 12 muertos, 23 desaparecidos y 1.150 desalojados

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A esta hora hay unas 1.400 personas que han sido desalojadas de sus casas, muchas de ellas esta misma tarde. Como medidas de precaución han sido llevadas a diferentes lugares de Lubrín, informa Ana Martín.

A la mayoría de los vecinos les cuesta contener las lágrimas recordando lo ocurrido. Como la de una evacuada belga que recuerda emocionada los momentos de miedo y tensión cuando las llamas avanzaban sin freno. "Estábamos atrapados como ratas. Todo el mundo estaba en pánico. Solo se veían las llamas avanzar por la montaña".

El humo avanzaba, empujado por el viento, y en apenas unas horas, los vecinos de Bédar tenían las llamas delante de sus ojos. “Pasó por debajo del pueblo, muy rápido, explotando bombonas, ardiendo casas, los cristales se partían…”. Dejando atrás sus hogares, huyeron para ponerse a salvo hasta que pudieron ser evacuados.. "Una lengua se fue por detrás del pueblo y cuando llegó la guardia Civil ya tuvimos que irnos corriendo" .

Momentos de angustia y desesperación que hoy cuentan desde el tanatorio en Lubrín, ahora habilitado como albergue para los desalojados. "Mi hijo y yo estuvimos atendiendo a un inglés, perdió a su mujer...ella se quedó envuelta en las llamas...". A los vecinos, impotentes, se les hacían eternos los minutos hasta que vieron llegar a los equipos de rescate. "Pasó una hora y media hasta que no oí un avión, o una avioneta, llamamos al 112, no había ambulancias..."

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Unos esperan con incertidumbre para regresar a casa. "No sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando nos digan que podemos volver". Otros, ya lo saben, tratan de asumir que no habrá un hogar al que volver. "Yo me acababa de comprar una casa, pero ahora es una barbacoa quemada".