Un grupo de siete vecinos figura entre los desaparecidos del incendio mientras continúa la búsqueda en Bédar y Los Gallardos

Última hora del incendio de Los Gallardos, en Almería

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La búsqueda de las personas desaparecidas se ha convertido en una de las principales prioridades del dispositivo desplegado tras el incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos, en Almería. El último balance provisional sitúa en 23 las personas cuyo paradero todavía no ha podido ser confirmado, mientras los equipos de emergencia continúan rastreando las zonas más afectadas por las llamas.

Entre las personas cuyo paradero sigue sin conocerse se encuentra, según informa 'Diario de Almería', un grupo de siete vecinos que, como hacía habitualmente, salió a caminar durante la tarde del jueves. Desde entonces, sus familiares no han vuelto a tener noticias de ellos y las autoridades siguen sin poder localizarlos.

La Guardia Civil ha habilitado una oficina de atención a familiares en el puesto de Garrucha para recoger denuncias por desaparición y obtener muestras de ADN que permitan agilizar la identificación de las víctimas mortales. Las autoridades han pedido a los familiares directos de personas que no hayan podido ser localizadas que acudan a estas dependencias para facilitar el trabajo de identificación.

La incertidumbre de las familias

Por el momento, la identidad de la mayoría de las personas desaparecidas no ha trascendido oficialmente, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para localizar a quienes siguen sin poder ser encontrados.

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Uno de los casos que había generado preocupación en las últimas horas fue el de Patricia McGough, una ciudadana británica que difundió un llamamiento en redes sociales para tratar de localizar a su hija, desaparecida desde la tarde del jueves cuando salió de casa con su perro. No obstante, la joven ya ha sido localizada sana y salva, por lo que su caso queda fuera de las personas que continúan siendo buscadas.

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Los servicios de emergencia insisten en que la cifra de desaparecidos es provisional y corresponde a personas cuya localización todavía no ha podido ser confirmada, por lo que el balance podría modificarse conforme avance el operativo de búsqueda.

Una búsqueda que continúa

El incendio deja un balance provisional de 12 personas fallecidas y ocho heridas, cuatro de ellas de carácter grave. Los equipos trabajan simultáneamente en la identificación de las víctimas, la atención a los heridos y la localización de los desaparecidos.

Las 12 víctimas mortales localizadas hasta el momento fueron halladas en distintos puntos del entorno de Bédar. Según las primeras informaciones, la mayoría -o incluso la totalidad- serían de origen extranjero. Cuatro de ellas, que según los primeros indicios serían de nacionalidad británica, aparecieron en el interior de un vehículo, mientras que otras siete fueron encontradas en una rambla tras abandonar sus coches para intentar escapar a pie del avance de las llamas. A ellas se suma un ciclista que quedó atrapado por el incendio cuando circulaba por la zona. Además, varios medios locales apuntan a que entre los fallecidos habría tres menores de edad, un extremo que las autoridades aún no han confirmado oficialmente.

La Guardia Civil, el Plan INFOCA, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el resto de efectivos mantienen las labores de búsqueda principalmente en el entorno de Bédar, donde rastrean barrancos, cortijos y caminos rurales en aquellas zonas donde el fuego ya ha sido extinguido para comprobar si pudo quedar alguna persona atrapada. La complejidad del terreno, marcada por fuertes desniveles y áreas de difícil acceso, continúa dificultando el avance de los equipos de rescate. Mientras prosiguen las labores de extinción y búsqueda, las autoridades mantienen el llamamiento a cualquier persona que no haya podido contactar con un familiar o allegado para que formalice la correspondiente denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Garrucha y facilite cualquier información que pueda ayudar a localizar a los desaparecidos e identificar a las víctimas mortales.