El incendio de un camión en la autovía AP-7 de Benahavís deja dos muertos

Europa Press 13 JUL 2026 - 19:35h.

Un helicóptero ligero, uno semipesado, un camión autobomba y 26 efectivos por tierra para evitar la afección forestal del incendio.

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Un aparatoso incendio de un camión se ha cobrado las vidas de dos personas y ha obligado a cortar la autopista de peaje (AP-7) a su paso por Benahavís en ambos sentidos, según han informado fuentes del Centro de Gestión del Tráfico en Málaga al diario Sur.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja, junto al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y a efectivos del parque de Marbella contra el incendio del camión.

Emergencias 112 ha informado que entorno a las 17,15 horas de este lunes han recibido más de una veintena de llamadas de conductores que alertaban de que un camión estaba ardiendo en la autovía AP-7 dirección Málaga. En ese momento se ha avisado al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Así, según han informado desde el Plan Infoca, en un mensaje en su cuenta en X, recogido por Europa Press, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero ligero, uno semipesado, un camión autobomba y 26 efectivos por tierra para evitar la afección forestal del incendio.