Los cuatro heridos fueron llevados de rurgencia a Sevilla en helicóptero: "Están en la UCI en estado grave, han superdo su tercera noche"

Identifican a seis de los muertos del incendio de Los Gallardos, Almería: son un español y cinco ciudadanos extranjeros

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SevillaEl incendio en Los Gallardos, en Almería, es uno de los más mortales que se ha vivido en la historia de España. Unas llamas que por el momento se ha cobrado la vida de 13 personas y que tiene ingresados a cuatro heridos por quemaduras en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Cada hora es crítica para los heridos, quienes luchan por seguir con vida.

Hasta la puerta del centro sanitario se ha desplazado la reportera Ángeles Jiménez, quien ha detallado que se están viviendo unas "horas críticas en la evolución" de los pacientes, unas cuatro personas que ingresaron en el hospital sevillano con "quemaduras graves".

"Los cuatro continúan ingresados en la UCI, están graves", empieza detallando la reportera desde el hospital. Tras esto, sobre los heridos que trasladaron desde Almería en helicóptero hasta Sevilla para curarlos en un hospital especializado en heridas en la piel por fuego, explica: "Son cuatro pacientes que tienen grandes extensiones de quemaduras por todo su cuerpo, por lo que su recuperación va a ser muy lenta".

El estado de estos pacientes es una incertidumbre, ya que "continúa el proceso de estabilización". De hecho, Ángeles Jiménez matiza: "Es cierto que han podido superar su tercera noche en el hospital, que es algo muy positivo, pero los médicos continúan en esos primeros días críticos, en ese proceso de estabilización de sus constantes vitales cardíacas y respiratorias... los médicos de medicina interna de la UCI estaba valorando el porcentaje de sus quemaduras y de su profundidad".