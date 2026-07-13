La gestión forestal debe prevenir incendios y adaptarse al cambio climático

José Rocamora 13 JUL 2026 - 22:37h.

La gestión forestal debe adaptarse al cambio climático que provoca sin prevención megaincendios y nubes de ceniza.

Víctor Resco, ingeniero forestal, sobre cómo atajar los megaincendios: "Hay que hacer quemas prescritas para acabar con el combustible"

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La gestión forestal debe adaptarse al cambio climático. Es un factor que influye en los incendios. "El cambio climático genera unas condiciones para que esos incendios alcancen dimensiones y extensiones fuera de lo normal, señala Fernando Valladares, científico del CSIC.

Con precipitaciones que son, cada vez, más torrenciales y temperaturas en aumento, en Europa, y más en la zona Mediterránea, están creciendo medio grado por década.

"Todo ello va haciendo de los suelos un sistema cada vez más pobre, más estéril", señala Valladares. Han bastado dos olas de calor para agotar la humedad acumulada tras uno de los inviernos más lluviosos. "Ya a final de junio estamos con unos valores de humedad muy por debajo de la media", señala Marcelino Núñez, delegado territorial de la AEMET en Extremadura.

Por debajo del diez por ciento. Estas condiciones climáticas son idóneas para agravar un fuego y convertirlo en megaincendio o en uno de sexta generación con fenómenos como estos pirocúmulos. Nubes de ceniza que, en los últimos veinte años, empiezan a ser más frecuentes en nuestros desastres forestales.

"Estas nubes tienen su propia dinámica. Pueden crear rayos, lanzar pavesas a mucha distancia", señala Xavier Úbeda, doctor en Geografía de la Universidad de Barcelona. Y provocan vientos muy racheados que hacen impredecible el comportamiento de las llamas.

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Por lo tanto, invertir en la prevención de incendios es evitar que la pescadilla se muerda la cola. "Los propios incendios generan más CO2", destaca Marcelino Núñez. Es impedir que alimenten el cambio climático.