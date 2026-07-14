Manuel Pimentel Málaga, 14 JUL 2026 - 15:28h.

Ha ocurrido en la Autovía del Meditérraneo a la altura de una gasolinera en La Cala de Mijas

Detienen al presunto autor del atropello mortal de Nikoline, la menor de 17 años arrollada en la A-7 a la altura de Mijas

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Tremendo susto el que se ha vivido en las inmediaciones de la A-7 a la altura de La Cala de Mijas, en Málaga, cuando una joven trataba de cruzar a pie la calzada de la Autovía del Mediterráneo.

Las imágenes de la joven fueron grabadas por los vecinos, que a gritos le insitían a la chica que se apartara en medio de la carretera o que no se moviera, mientras la joven permanecía apoyada en la mediana.

Al parecer, la chica estaba tratando de esperar a que no pasara ningún coche para cruzar los dos carriles de la carretera. Una maniobra prohibida y muy peligrosa, en la que pone en riesgo su vida, ya que estamos hablando de una vía donde los vehículos circulan a 80 kilómetros por hora. Según los testigos, parece que no es la primera vez que esta joven cruza esa vía.