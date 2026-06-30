Gonzalo Barquilla 30 JUN 2026 - 16:33h.

Aintzane López Azcona murió tras el atropello de un camión de recogida de vidrio en Pamplona: este miércoles recibe el último adiós

Una de las jóvenes heridas en el atropello del camión de la basura de Pamplona, a un comerciante: "No dejes que me muera"

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Pamplona despide este miércoles a Aintzane López Azcona, la joven de 30 años que perdió la vida el pasado domingo tras ser atropellada por un camión de la basura en la cuesta de Navarrería. La pamplonesa se encontraba junto a un grupo de amigas cuando el vehículo las arrolló, causando además heridas a otras cuatro mujeres, dos de ellas de gravedad.

El funeral tendrá lugar este miércoles a las 19:00 horas en la parroquia de El Salvador, en el barrio de la Rochapea, donde la joven creció junto a su familia, como han destacado fuentes locales. La conducción al cementerio se celebrará esa misma mañana, a las 10:45 horas, desde el Tanatorio Irache de Ansoáin.

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Una joven vinculada a la educación y al arte

Aintzane López Azcona era vecina de Pamplona, tenía un hermano y este último curso había trabajado como auxiliar administrativa en el colegio Liceo Monjardín, después de haber estudiado en el colegio Dominicas, apuntan los medios navarros. Además de su trayectoria profesional, desarrolló una faceta artística que la llevó a crear su propia marca, LOAZ Arte, dedicada al arte contemporáneo.

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Con este proyecto expuso entre marzo y abril de 2024 en la Casa de la Juventud de Pamplona una muestra titulada 'Resurgir', en la que plasmó su trabajo creativo. La joven mostraba sus trabajos en redes sociales, especialmente en Instagram (@loaz_arte). Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción entre familiares, amigos y personas de su entorno.

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La responsabilidad del chófer está pendiente de una pericial mecánica

El atropello ocurrió sobre las 15:37 horas del domingo, cuando un camión de recogida de vidrio de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona arrolló al grupo de mujeres con el que se encontraba Aintzane en la calle Navarrería. La principal hipótesis es que hubo un fallo en el sistema de frenado del vehículo. La responsabilidad del chófer está pendiente de una pericial mecánica.

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Además de la víctima mortal, dos mujeres de 38 y 30 años permanecen ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Navarra con pronóstico grave, aunque estables. Otra joven de 26 años ya ha recibido el alta hospitalaria y una cuarta mujer fue atendida el mismo domingo y pudo regresar a su domicilio. En lo que va de año, 16 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en Navarra, seis de ellas durante el mes de junio.