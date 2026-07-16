Intervenidos casi 800 kilos de hachís en el río Piedras, en Huelva

Los ocupantes huyeron tras encallar la embarcación, que transportaba 785 kilos de hachís ocultos en la cabina y un doble fondo

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La Guardia Civil ha intervenido 785 kilos de hachís ocultos en una embarcación de recreo localizada en el río Piedras (Huelva). Los ocupantes del barco huyeron a pie después de que la embarcación quedara encallada, dejando la droga a bordo.

La embarcación fue detectada durante un dispositivo de vigilancia

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el operativo comenzó la noche del 14 de julio, sobre las 22:30 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) detectó una embarcación de recreo accediendo al río Piedras.

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De inmediato, una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva se desplazó hasta la zona y localizó la embarcación navegando sin luces en un punto cercano a la localidad de El Rompido. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de la embarcación encallaron el barco en una zona de fango y emprendieron la huida a pie antes de poder ser interceptados por los agentes.

Tras asegurar la embarcación, la Guardia Civil procedió a inspeccionar su interior para comprobar si transportaba algún tipo de mercancía ilícita.

La droga estaba oculta en la cabina y en un doble fondo

Durante el registro, los agentes encontraron numerosos sacos ocultos en la cabina y en un doble fondo de la embarcación. En total, la sustancia intervenida alcanzó un peso de 785 kilos de hachís.

La embarcación y la droga aprehendida han sido trasladadas a dependencias policiales y quedarán a disposición de la autoridad judicial competente. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar y localizar a los ocupantes que lograron huir tras abandonar la embarcación, así como para esclarecer el origen y el destino del alijo intervenido.