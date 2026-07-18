Manuel Pimentel Granada, 18 JUL 2026 - 10:45h.

El evento convertirá Monachil hasta el 19 de julio en la capital andaluza del swing con artistas de distintos puntos de España y del extranjero

Este año contará con la actuación de destacados grupos del género como The Sentimental Gentlemen, Martin Burguez & His Rhythm Combo y The Red Hot Rollers

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Granada celebra una nueva edición del Festival Internacional de Swing de Monachil, que convierte al municipio andaluz en un gran escenario actuaciones en directo, clases de baile y artistas llegados de distintos países.

Un festival de música, baile y estética retro de las décadas de los años cuarenta y cincuenta que se celebrará hasta el 19 de julio. Durante el fin de semana, reunirá a músicos, bailarines y aficionados procedentes de diferentes puntos de España y del extranjero.

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La edición de este año está dedicada a la estética de la América de los años cincuenta, inspirándose en las cafeterías retro, las máquinas juke box y la imagen característica de aquella época.

“Es una propuesta que combina excelencia artística, formación, participación ciudadana y promoción turística, contribuyendo a situar a Granada como un territorio de referencia para la cultura y para la celebración de eventos de proyección internacional”, ha destacado la diputada de Cultura y Educación.

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El Parque del Molino de los Aragones será el principal escenario de una programación que combinará conciertos, exhibiciones y actividades participativas. Como anticipo de esta edición, el pasado 9 de julio el Auditorio Jorge García Tudela acogió la presentación oficial del festival con el espectáculo "Cine & Swing", ofrecido por la Granada Big Band Sound, que reunió a numeroso público.

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Cartel del Festival Internacional de Swing de Monachil de 2026

El cartel de esta 14ª edición reúne de nuevo a algunas de las formaciones y artistas más destacados del panorama nacional e internacional del swing y el rhythm & blues. A lo largo de todo el fin de semana actuarán Coastline Dixielanders, Cody Lee & His Rhythm Keys, The Sun Rockets y La Petite Suite Band, configurando una programación que combina tradición, calidad musical y proyección internacional.

El sábado 18 de julio actuarán Coastline Dixielanders, Cody Lee & His Rhythm Keys y The Sun Rockets, además del tradicional Show de Estilos protagonizado por el profesorado del festival. Además, durante la tarde del sábado se impartirán las masterclass de Solo Jazz, Shag Iniciación, Balboa y Jive.

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La clausura del festival de swing más reconocido de Andalucía llegará el domingo 19 de julio con la celebración de la Vintage Pool Party en el Hotel Granada Palace, amenizada por La Petite Suite Band.

La programación se completa con una amplia oferta formativa que incluye talleres de Lindy Hop, Shag, Balboa, Blues y Solo Jazz impartidos por reconocidos profesores internacionales como Marta Chamosa y Pedro Vieira, Regina Sanchís y Rostom Mhadhbi, además de Astrid Akay y Sander Costermans, procedentes de la escena del swing de Bruselas.

“Este proyecto de turismo cultural es un orgullo para el municipio de Monachil, que cada año desde hace 14 trabajamos con mucha ilusión para seguir mejorando y cumpliendo las expectativas de todas las personas que nos visitan en estas fechas”, ha afirmado el alcalde del municipio, José Morales.