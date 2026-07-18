Manuel Pimentel Sevilla, 18 JUL 2026 - 11:31h.

Se trata de la Playa El Almendro, un pequeño oasis de agua y arena situada en el embalse Jose Torán, en La Puebla de los Infantes

Cinco piscinas naturales de Málaga para refrescarse entre aguas cristalinas, cascadas y parajes de roca

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Ir a la playa desde Sevilla no tiene por qué significar realizar un viaje en coche hasta las costas de Cádiz o Huelva como es habitual. La capital andaluza tiene también su propia playa de interior, situada a poco más de una hora de la ciudad hispalense.

Se trata de la Playa El Almendro, un pequeño oasis de agua y arena 'escondida' el interior que fue acondicionada dentro del Plan Supera VI en el año 2018 y se encuentra junto al embalse José Torán, en el municipio sevillano de La Puebla de los Infantes.

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Lejos de ser una playa artificial, este lugar enclavado en Sierra Morena aprovecha los recursos naturales que rodean al pantano. Simula perfectamente la sensación de estar en una playa y ofrece una escapada de verano diferente en la que poder darse un baño y disfrutar del sol rodeado de silencio y naturaleza sin tener que salir de la provincia.

Además de la zona habilitada para el baño, la Playa Los Almendros, gestionada por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento, consta de unos 500 metros de orilla alrededor del embalse, así como zonas de arena y un chiringuito. También cuenta con un área recreativa para hacer barbacoas al aire libre y espacios de descanso con merenderos de madera. El embalse está rodeado de vegetación mediterránea, pinos, dehesas y olivares.

El baño veraniego no es la única opción, pues este lugar también se puede practicar la pesca y la navegación con embarcaciones de recreo. También se puede realizar una ruta circular de senderismo de 14 kilómetros bordeando el perímetro del pantano y otras actividades deportivas como el ciclismo.

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Rodeado de naturaleza

El municipio de La Puebla de los Infantes donde nos encontramos esta playa de interior tiene un entorno natural de gran valor paisajístico. A su alrededor, extensas dehesas pobladas por encinas, alcornoques y quejigos, frondosos bosques de ribera y arroyos que desembocan sus aguas al embalse.

Otro de los grandes atractivos para los amantes de la naturaleza es la diversidad de su fauna. En la zona conviven especies animales como la nutria, el gato montés, el jabalí, el ciervo e incluso, con algo de suerte, es posible avistar al lince ibérico.

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Para amenizar el plan, se puede subir al mirador de Las Palomas, situado a 394 metros de altura o al cerro de San Cristóbal, conocido por los lugareños como El Santo, con sus 467 metros sobre el nivel del mar.

Los sevillanos pueden disfrutar así de la tranquilidad en un plan de verano lejos de las aglomeraciones habituales en las costas durante la temporada alta. Una actividad apta relajarse en familia o con amigos que quieran disfrutar de una escapada estival que se puede complementar también visitando el núcleo urbano de La Puebla de los Infantes.