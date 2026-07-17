Los reyes Felipe VI y Letizia, así como la princesa Leonor y la infanta Sofía, estarán presentes en la final del Mundial

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la final del Mundial de fútbol del próximo domingo en Nueva York en la que la selección española disputará la Copa ante el equipo de Argentina. Los reyes de España también estarán en el encuentro junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Moncloa había avanzado inicialmente que el jefe del Ejecutivo no se desplazaría a Nueva York debido a que el lunes, 20 de julio, tiene una visita oficial a Argelia, pero después volvió a informar de que estaba intentando cuadrar agendas para estar presente en el importante partido.

El Gobierno, finalmente ha confirmado este viernes la presencia de Pedro Sánchez en la final del mundial de fútbol. Al finalizar el encuentro se desplazará directamente desde Nueva York a Argel para la visita oficial que tiene prevista.

La final de la Copa del Mundo de fútbol se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York (Estados Unidos) a partir de las 21.00 horas.