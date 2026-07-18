Un total de 12 medios aéreos y más de 60 efectivos por tierra trabajan para extinguir el incendio forestal

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AlmeríaUn incendio forestal ha sido declarado a las 16:50 horas de este sábado, en el paraje de 'La Capacidad' en el término municipal de Laujar de Andarax (Almería) y que ha movilizado a 12 medios aéreos. En declaraciones a Europa Press, el Plan Infoca ha informado que "aparentemente parece que afecta a zona forestal, sin amenaza aparente a zonas urbanas".

En las labores de extinción intervienen efectivos del Plan Infoca. En concreto, un total de 12 medios aéreos (cinco helicópteros semipesados, uno ligero, cuatro aviones de carga en tierra y una aeronave dedicada en exclusiva a tareas de coordinación y observación), más 60 efectivos por tierra, dos autobombas, un equipo de mando y una unidad médica.

El ayuntamiento pide a los vecinos que no se acerquen a la zona del incendio

Los bomberos forestales y los técnicos de operaciones trabajan sin descanso en las labores de control y extinción del incendio que se ha declarado esta tarde en el paraje de 'La Capacidad'.

El Ayuntamiento de Laujar de Andarax ha emitido un comunicado en redes sociales instando a la calma y la prevención a sus vecinos. El consistorio ha pedido a los ciudadanos que se mantengan alejados de la zona del incendio y que eviten acudir a las balsas de agua y a la depuradora para facilitar las labores de extinción.