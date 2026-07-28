El cuerpo de María del Carmen Díaz Granado, de 70 años, ha sido localizado en una zona de campo

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El cadáver de una mujer de 70 años, desaparecida desde este lunes en El Saucejo (Sevilla), ha sido localizado este martes en una zona de campo, según han informado fuentes de la investigación.

La fallecida, María del Carmen Díaz Granado, era buscada desde la mañana del lunes por un amplio dispositivo integrado por fuerzas de seguridad y personas voluntarias, después de que se denunciara su desaparición.

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Fue vista por última vez en una calle del municipio

Según informó la Policía Local, la mujer fue vista por última vez en la calle Albarrada, situada en la zona oeste de la localidad sevillana. Al parecer, se dirigía a pie hacia la aldea de La Mezquitilla, ubicada a unos dos kilómetros del núcleo urbano de El Saucejo, aunque nunca llegó a su destino, lo que motivó el inicio del operativo de búsqueda.

La Guardia Civil ha señalado que agentes de la VI Compañía de Osuna participaron en las labores de búsqueda desde el primer momento, un dispositivo al que también se incorporaron medios aéreos para tratar de localizar a la desaparecida.

Por su parte, la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias y las posibles causas de la desaparición y del fallecimiento de la mujer.