El posible affaire con una becaria seis años antes pudo deteriorar la convivencia y desencadenar una tragedia.

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"Él estaba divorciado y era mayor que yo diez años y cinco hijos después, me estaba engañando de nuevo con la becaria, que tenía la misma edad que yo cuando era becaria". Parece que Kristopher había repetido un patrón, pero el final de esta posible aventura ha sumido a Michigan en el asombro más absoluto.

Amanda desveló en Reddit su realidad seis años antes de que su marido acabara con su vida y la de sus seis hijos, de entre cinco y quince años, antes de suicidarse. Las mascotas de la familia también murieron tras inhalar el humo de los incendios.

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Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, su esposa, Amanda 'Mandy' Karolkiewicz, de 39 años, y sus seis hijos, de entre cinco y quince años, fueron encontrados muertos en su casa valorada en 750.000 dólares en Grand Haven Township el viernes por la mañana. Cuatro de los hijos eran fruto del matrimonio y dos de ellos adoptados. Kristopher acabó con la vida de todos, prendió la casa y se suicidó. Del suceso se han hecho eco desde People al Daily Mail.

Y fue ese descubrimiento de la infidelidad que el marido siempre negó la que provocó, según los investigadores, una espita que acabó erosionando de forma letal la convivencia de la pareja. Ahora se sabe que esa posible infidelidad llevó a la pareja a una tensión insostenible que Kristopher acabó de la peor forma posible. Su personalidad, que no aceptaba que le dijeran lo que tenía que hacer ni cómo, acabó con todo.

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Amanda sí pensó que su familia iba a sobrevivir a ese duro día a día sin confianza. "Quiero más a mis hijos de lo que odio a mi marido ahora mismo". En 2024 Amanda señalaba que "estamos en una situación mucho mejor cuatro años y medio después, pero aún es una lucha mantenernos en un estado saludable". Pero en sus confesiones en redes, Amanda reconocía que en ocasiones había llegado a golpear a su marido porque era más grande y se sentía agredida ante su presencia.

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La pareja comenzó a asistir a terapia individual y a consejería matrimonial, lo que, según Amanda, a menudo enfurecía a Kristopher. "Han pasado casi cinco años, y él lo está intentando, pero aún lucha contra la actitud defensiva. Pero en general, ¿soy feliz? Sí. No diría que me siento segura en mis emociones, porque todavía le cuesta aceptar mis reacciones sin ponerse a la defensiva, y eso está ralentizando mi capacidad para recuperar la sensación de seguridad", confesaba Amanda, que reconocía que su marido llevaba mal las críticas.

Al final, algo pasó por la cabeza de Kristopher para disparar a toda su familia, prender fuego a la casa de sus sueños y quitarse la vida.