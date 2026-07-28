Muere una de las mujeres heridas en el incendio de Los Gallardos, que suma 14 víctimas mortales

La muerte de una de las heridas eleva a 14 las víctimas mortales del incendio forestal de Los Gallardos

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Una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería ha fallecido este martes. Con esta muerte, asciende a 14 el número de víctimas mortales del fuego declarado el pasado 9 de julio.

Según ha informado la Junta de Andalucía, la paciente ingresó en estado muy grave, con quemaduras en el 70 % de la superficie corporal, y permanecía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario sevillano.

Atendida por un equipo especializado

Tras una primera valoración médica y su estabilización inicial, la mujer fue atendida de forma continuada por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío.

La emergencia sanitaria provocada por el incendio obligó a asistir a 18 personas, de las que cuatro tuvieron que ser trasladadas a la Unidad de Grandes Quemados del hospital sevillano. Tras el fallecimiento de esta paciente, otras tres personas continúan ingresadas en el centro.

Un incendio que arrasó más de 5.000 hectáreas

El incendio forestal se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó rápidamente por los municipios de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas.

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Las llamas también alcanzaron la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Cabrera-Bédar, una zona de alto valor medioambiental. El Plan Infoca dio por extinguido el incendio a las 21:00 horas del pasado 24 de julio, después de más de dos semanas de trabajos de extinción.

El balance final deja 14 víctimas mortales, varios heridos de gravedad y alrededor de 5.200 hectáreas calcinadas, convirtiendo este incendio en uno de los más devastadores registrados este verano en Andalucía.