Manuel Pimentel Málaga, 27 JUL 2026 - 18:30h.

La Policía Local de Torrox vigila si hay algun "espacio reservado" con el método de la sombrilla y si no hay nadie son confiscadas

La aprobación en segunda vuelta del proyecto de ley de tabaco amplía a las playas los espacios libres de humo

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Hay quien cree que dejar la sombrilla clavada en la arena como quien aparca un coche, ya asigna ese espacio de la playa y puede irse sin más creyendo que ese hueco ya es suyo.

Es la 'guerra de las sombrillas', una práctica que consiste en madrugar para ir lo antes posible a la orilla y guardarse el mejor sitio, a ser posible a primera línea de playa, dejando las toallas, la sombrilla y hasta las hamacas listas para volver horas más tarde.

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Muchos ayuntamientos han decidido actuar contra el fenómeno de "las sombrillas fantasma", llegando incluso a imponer multas a los bañistas que utilicen esta estrategia. En Torrox, Málaga, ya se aplican dede hace años sanciones de 300 euros.

Torrox, pionero desde 2014

El municipio malagueño de Torrox, perteneciente en la comarca de la Axarquía, fue pionero en al aprobar en 2014 una ordenanza municipal para poner coto a estas ocupaciones indebidas del espacio público.

La ordenanza local, en su artículo 14, lo dice bien claro: queda prohibido reservar el espacio físico mediante sombrillas, sillas, toldillos o cualquier otro elemento sin la presencia física de una persona.

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Pero la lista no termina ahí, ya que las grandes estructuras como carpas y jaimas también han sido incluidas recientemente en esta prohibición, después de que las quejas de usuarios y empresarios del sector turístico forzaran una revisión de la norma.

Los vecinos, a favor

La norma está amparadada bajo la Ley de Costas, que considera las playas como bienes de dominio público e impide cualquier apropiación privada de la arena.

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Los vecinos de Torrox acogen la medida con los brazos abiertos, ya que muchos aseguran que en verano es casi imposible encontrar un hueco libre sobre la arena de sus playas.

La Policía confisca sombrillas vacías

La Policía Local de Torrox vigila si hay algun "espacio reservado" con el método de la sombrilla, con sillas plegables u otras pertenencias y que lleven horas colocadas sin que nadie haga uso de ellas. De esta manera, si los agentes consideran que se está cometiendo una infracción de la normativa que prohíbe guardar sitio en la playa, los policías confiscan la sombrilla y cualquier otro objeto y se lo llevan todo al depósito municial.

Eso sí, no pasa nada si se dejan vacías durante un breve periodo tiempo para darse un baño en el agua o para acercarse a comprar unos refrescos en el chiringuito , ya que los agentes están pendientes de las que lleven vacías "durante mucho tiempo".

Los dueños de los enseres playeros pueden acudir en un plazo de dos semanas para recogerlas, pero tendrán que pagar 30 euros si desean recuperarlas.

La multa llega cuando son reincidentes. "Cuando vienen a recoger sus enseres, se les identifica. La primera vez, solo pagan una tasa de 30 euros por el depósito de sus pertenencias y se les advierte de la prohibición", explican desde la Policía Local de Torrox.

Multas de 300 euros

La multa de 300 euros viene cuando son reincidentes. "Entendemos que haya personas que no conozcan la ordenanza, pero una vez que ya han venido a por sus cosas y se les ha informado, si vuelven a incumplir es cuando se les sanciona".

Además de prohibir 'la guerra de las sombrillas' por guardarse un hueco en la playa al que a veces ni siquiera van en todo el día. la ordenanza de Torrox, prohíbe también el uso de altavoces y reproductores de música que perturben el descanso del resto de bañistas, así como la práctica de actividades o juegos que dificulten o impidan el uso común del arenal.