Manuel Pimentel Guadix, 28 JUL 2026 - 11:17h.

El agresor ha sido condenado a cuatro meses de prisión en un juicio rápido celebrado este martes

Las agresiones a médicos en España alcanzan su cifra más alta en 2025 : 879 casos, la mayoría en los servicios de Atención Primaria

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado este martes un episodio violento contra un médico del Hospital de Guadix, en Granada, cuando un paciente le propinó un puñetazo en el abdomen. El agresor ha sido condenado a cuatro meses de cárcel en un juicio rápido celebrado este mismo martes.

La agresión tuvo lugar el pasado viernes cuando el facultativo, siguiendo los protocolos asistenciales, informó al paciente de que no podían darle agua ya que se encontraba en situación de ayuno previa a la realización de unas pruebas diagnósticas. En ese momento, el paciente, un varón, reaccionó levantándose de la camilla y le propinó un fuerte puñetazo en el abdomen.

La responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, ha exigido “que no se normalicen este tipo de conductas puesto que los usuarios pueden manifestar de muchas formas el desacuerdo ante los retrasos en la atención y las listas de espera sanitarias por la falta de profesionales, pero la solución nunca es agredir a quienes nos cuidan”.

El sindicato denuncia la escalada de agresiones contra los profesionales de la sanidad y ha exgiido "una respuesta inmediata por parte de la Administración sanitaria”. Asimismo, Núñez ha trasladado su apoyo al profesional agredido y ha recordado que no se trata de algo puntual.

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Falta de profesionales

En un comunicado, CSIF Sanidad Granada considera alarmante que este incremento de episodios violentos coincida con una situación de déficit de personal agravada por el plan vacacional del SAS y la insuficiente cobertura de bajas y vacaciones de la plantilla durante la época estival.

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Así, la responsable sindical ha alertado de que, hace poco más de un mes, se registró una agresión contra un celador en el mismo hospital. Esta situación se ha repetido recientemente en otros centros de la provincia como Dúrcal, Ogíjares y Motril.

Concentración en el hospital

Por este motivo, CSIF Sanidad Granada ha reclamado a la Junta de Andalucía que dé cumplimiento a su compromiso de establecer un régimen sancionador específico que imponga sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la conducta, entre otras medidas.

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Paralalemente, el sindicato pide a la Administración que impulse campañas de sensibilización y de tolerancia cero frente a las agresiones dirigidas hacia la ciudadanía y que fomenten el respeto a los servicios públicos y sus profesionales.

Este mismo martes, varios profesionales sanitarios se han concentrado a las puertas del Hospital de Alta Resolución de Guadix en una manifestación convocada por la Junta de Personal del centro hospitalario. Además, se ha celebrado un juicio rápido en el que el agresor ha sido condenado a cuatro meses de prisión, según han informado fuentes del sindicato a Informativos Telecinco.