Manuel Pimentel Almería, 29 JUL 2026 - 12:28h.

La Guardia Civil consiguió interceptar al fugitivo y detenerlo apenas tres minutos después de que saltara del muro

El recluso aprovechó la hora de salir al patio mientras los funcionarios revisaban el comedor tras el desayuno

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Con sábanas anudadas y trepando un muro con ellas. Es la fuga de película protagonizada por un interno del Centro Penitenciario El Acebuche, en Almería, que consiguió saltar a la calle. Apenas tres minutos después de su huida, fue interceptado en las inmediaciones del recinto y detenido por la Guardia Civil.

El intento de fuga ha tenido lugar a primera hora de este martes. El recluso, de origen argelino y adscrito al módulo 20 de la cárcel, aprovechó la hora de la salida al patio al finalizar el desayuno para emprender su fuga mientras los funcionarios de la prisión estaban ocupados revisando el comedor.

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Con una gran destreza, el preso consiguió esquivar los sistemas de vigilancia de las cámaras, escalar el muro con las sábanas atadas y romper las concertinas. Una vez arriba, saltó hacia el exterior, logrando alcanzar la calle.

Atrapado en tres minutos

Inmediatamente después de conseguir escapar de la cárcel, el fugitivo volvió a ser atrapado gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil, en una operación en la que apenas duró tres minutos fugado.

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En un principio, los agentes trataron de interceptarlo desde dentro del centro, aunque el interno logró alcanzar el exterior, por lo que la Comandancia desplegó de inmediato un dispositivo de búsqueda.

Así, consiguieron localizarlo muy cerca del recinto penitenciario, donde fue arrestado de nuevo para su ingreso de nuevo en cárcel.