Detienen al presunto autor del crimen de una mujer de 45 años en Benahavís: intentó degollarse antes

La investigación descartó la violencia de género en este crimen ya que la mujer y el ahora detenido no eran pareja sentimental.

Hallan el cadáver de una mujer con un corte en el cuello por arma blanca en una vivienda de Benahavís, Málaga

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta relación con el asesinato de una mujer la pasada semana en la localidad malagueña de Benahavís.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, quienes han señalado que la detención de esta persona se ha producido en el municipio malagueño de Istán como resultado de la investigación y búsqueda del supuesto autor del asesinato. Según la desvelado el diario Sur, el hombre habría intentado degollarse antes de su detención.

Los hechos se produjeron el pasado 22 de julio. Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una posible agresión en una urbanización de la localidad, donde fue localizado el cuerpo de la mujer, de 45 años, con signos de violencia. La mujer, de nacionalidad húngara, presentaba un corte en el cuello por arma blanca y la Guardia Civil tras el hallazgo del cadáver activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda para intentar localizar y capturar al presunto autor de la muerte.

Inicialmente, la investigación descartó la violencia de género en este crimen, ya que, según señaló en ese momento el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, "no hay constatado relación de pareja ni expareja ni sentimental entre la persona sospechosa y la mujer" de 45 años.