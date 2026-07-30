El hombre, de 51 años fue arrestado como presunto autor de un delito de violencia de género y otro de atentado contra la autoridad.

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Los vecinos de la Trinidad en Málaga han vivido cuatro horas de angustia protagonizadas por un presunto maltratador que amenazaba con arrojarse al vacío.

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"¿Dónde está mi mujer? ¡Por mis muertos que me tiro!". Los vecinos de la Trinidad en Málaga han vivido cuatro horas de angustia protagonizadas por un presunto maltratador que amenazaba con arrojarse al vacío si no aparecía su mujer. Finalmente, logró ser reducido y detenido por la Policía Nacional., según informa el Diario Sur.

Los hechos ocurrieron poco después de las ocho de la tarde, cuando la Sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada que alertaba de un presunto episodio de violencia machista. Fue la propia víctima, una mujer de 44 años, la que alertó a los investigadores de una agresión machista. Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar. A su llegada, los agentes encontraron a un individuo en la parte exterior del balcón que amenazaba con tirarse.

El hombre, de 51 años, según fuentes policiales, fue arrestado como presunto autor de un delito de violencia de género y otro de atentado contra la autoridad.