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Ciberdelincuencia

Hackean la web de revistas científicas de la Universidad de Granada y la convierten en un falso casino online

Hackean la web de revistas científicas de la Universidad de Granada y la convierten en un falso casino online
El portal científico de la UGR, secuestrado por los ciberdelincuentes durante varias horas. Pexels
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La Universidad de Granada (UGR) cuenta con un gran catálogo divulgativo en internet en el que conserva y difunde la producción académica de la institución universitaria, siendo un referente europeo en publicaciones científicas.

Pero sus estos directorios online no son ajenos a los ciberataques. Claro ejemplo de ello es el misterioso hackeo que ha sufrido recientemente el Portal de Revistas Científicas de la UGR.

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Catedráticos, alumnos e investigadores se han quedado sorprendidos al comprobar que, durante la mañana del míercoles 29 de julio, el portal web había sufrido un inesperado cambio: en lugar del listado de revistas y documentos científicos, aparecían coloridas imagenes de animales, dragones, números y símbolos del dólar.

La web había sido interceptada por los hackers y convertida en una suerte de casino online, con botes de supuestos premios y tragaperras, presumiblemente creado para estafar a los más despitados.

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Alerta desde la Junta

La Junta de Andalucía envío la alerta a los servicios de seguridad informáticos de la universidad granadina a través del CERT, el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas.

El CERT lo forman un grupo de expertos dedicados a prevenir, detectar y responder a este tipo de incidentes cibernéticos, así como a los problemas de seguridad en la red. Se encargan de vigilar las amenazas y vulnerabilidades en todo tipo de instituciones, como así han hecho en este extraño caso.

Desde la UGR han asegurado que la web hackeada volvió a la normalidad durante el mediodía del mismo miércoles, por lo que el portal científico ha recuperado la normalidad y todo su contenido vuelve a estar disponible.

Además, esta wen en concreto es gestionada a través de terceros y no directamente por la UGR, aunque se encuentra alojada en servidores propios.

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