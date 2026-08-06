Claudia Barraso 06 AGO 2026 - 18:10h.

Han querido rendir un emotivo homenaje al minero por sus años de trabajo y su infinito conocimiento

La capilla ardiente de Pepe Habichuela, en fotos: su hijo Josemi, Juan Carmona o Pitingo dan el último adiós al guitarrista tras su muerte

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El municipio almeriense de Pulpí está de luto por la muerte de Martín Jerez, un trabajador histórico de la Mina Rica y el último minero que quedaba vivo de aquella época y que, sin duda forma parte de la historia de Almería.

A través de un comunicado, el equipo de Geoda de Pulpí, ha querido rendir un emotivo homenaje de despedida en el que ha recordado la trayectoria y toda la vida laboral del fallecido con mucho cariño: "Para nosotros, Martín no solo fue un histórico minero de Mina Rica; fue alguien a quien tuvimos la inmensa suerte de conocer en persona y a quien le guardábamos un cariño muy profundo”.

“Gracias a él, a sus anécdotas y a su generosidad, aprendimos muchísimo sobre la mina. Nos enseñó a verla a través de sus ojos, transmitiéndonos su pasión y el valor de toda una vida de esfuerzo”. Hace solo unos días que celebraron su séptimo aniversario de su apertura al público desde 2019, día en el que un primer grupo de personas hicieron la visita.

La despedida a Martín

“Dejas un vacío muy grande, Martín, pero también un legado de conocimiento y un recuerdo imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de escucharte y aprender de ti. Queremos mandar un abrazo enorme y toda nuestra fuerza a su familia y seres queridos en este momento tan duro. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Que la tierra te sea leve, querido amigo. Descansa en paz”.

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Esta publicación ha recibido decenas de comentarios de muchas personas, vecinos y amigos del minero que han querido despedirse de él publicando unas bonitas palabras en esa publicación donde aparece Martín en un altar con un casco de minero en honor a todos estos trabajadores. Sus vecinos y amigos le recuerdan con mucho cariño y deja con su pérdida un dolor entre todos los que le conocían.