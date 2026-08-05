Siguiendo sus deseos y los de su familia, el guitarrista será enterrado en su Granada natal tras perder la vida a los 82 años de edad

Muere el guitarrista flamenco Pepe Habichuela en Madrid a los 82 años de edad

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El mundo del flamenco despide con gran pesar a Pepe Habichuela, uno de los guitarristas más influyentes y respetados de la historia de este género musical. El maestro granadino, cuyo nombre real era José Antonio Carmona Carmona, falleció este pasado martes, 4 de agosto, en Madrid a los 82 años tras una enfermedad que le había mantenido alejado de los escenarios desde 2024. Ahora, numerosos rostros conocidos han acudido al tanatorio de la M-40 para darle el último adiós.

Su muerte supone la pérdida de una de las grandes figuras de la guitarra flamenca, un artista que durante más de seis décadas contribuyó a la evolución del flamenco sin perder jamás el vínculo con sus raíces gitanas y andaluzas.

Desde que se conoció la noticia, artistas, instituciones y representantes del mundo de la cultura han expresado públicamente su tristeza y reconocimiento hacia una figura irrepetible.

Las muestras de cariño se han sucedido a lo largo de las últimas horas, tanto a través de las redes sociales como en el tanatorio, donde una de las primeras figuras que se ha dejado ver ha sido su único hijo, Josemi Carmona.

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El artista, visiblemente emocionado, ha trasladado: "Es una persona que es muy querida y que nos ha enseñado a todos la música, la vida. Un hombre con un buen humor y hasta el final ha estado con arte, y la verdad es que es un ser único. Un ser único".

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También otros miembros de la familia como Juan José Carmona, hermano de Antonio Carmona conocido artísticamente como "El Camborio" y uno de los fundadores históricos del grupo Ketama.

Tampoco ha faltado Juan Carmona, sobrino de Pepe Habichuela, junto a Sara Verdasco. Su padre, Juan Habichuela, que perdió la vida hace una década, era el hermano mayor de Pepe.

Otro de los rostros que se ha personado ha sido Pitingo, que ha declarado ante las cámaras allí presentes: "Se va un genio. Y una maravillosa persona, era una persona excepcional, cariñosa, genio como guitarrista, siempre dando los consejos a todos los jóvenes".

Tras el 'adiós' en el tanatorio, y siguiendo sus deseos y los de su familia, el guitarrista será enterrado en su Granada natal. Para su despedida, se habilitará la capilla ardiente para darle su última despedida en el Teatro Isabel la Católica.

El horario será de 19:00 a 22:00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Granada, que ha indicado que los que "deseen rendir homenaje y dar su último adiós a una de las figuras más universales del flamenco podrá hacerlo durante ese horario".