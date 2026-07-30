Claudia Barraso 30 JUL 2026 - 19:33h.

Su escuela de surf ha querido rendirle un bonito homenaje organizando un evento en el mar como despedida

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La inesperada muerte de Zoe Iglesias Pose, la niña de 11 años que solía pasar los veranos en Nemiña surfeando en las olas con sus amigos, ha causado conmoción entre toda la gente que la conocía. Por eso no han querido dejar pasar la oportunidad de rendirle un homenaje como se merece.

Desde la escuela de surf ‘Tipiti’ han publicado en sus redes sociales un comunicado donde informan de que realizaran una quedada el sábado 1 de agosto “en la playa de Nemiña para hacer una remada en su honor”: “Con el corazón encogido, invitamos a todos los que la conocieron a despedirnos juntos de Zoe de la manera en que ella habría entendido mejor: en el mar”.

“Zoe no era solo alumna de nuestra escuela, era parte de nuestra familia”. Con estas palabras han querido comunicar que el próximo sábado rendirán un homenaje todos juntos a la pequeña haciendo lo que más le gustaba: surfear. Además, la escuela quería mucho a la niña que no era su primer verano como alumna, sino que, tenían confianza con ella.

La felicidad de Zoe en el mar

Tanto que aparece en uno de sus vídeos publicado en Instagram haciendo promoción e incluso los profesores graban a la pequeña surfeando hace solo una semana. Zoe salía riéndose, haciendo un ‘trend’ conocido en redes sociales y encima de la tabla. Además, al final del vídeo se ve cómo dominaba la tabla, llegando a subirse en ella con mucha facilidad.

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Todos sus amigos y sus profesores además de los vecinos y familiares de su aldea en Galicia, irán este sábado a la playa donde a Zoe le gustaba pasar las horas surfeando con su escuela. En el vídeo refleja la felicidad que le producía meterse en el mar con la tabla y como sus propios profesores han dicho, no hay mejor manera de despedirse de ella.