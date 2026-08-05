Gonzalo Barquilla 05 AGO 2026 - 18:58h.

Familiares y amigos despiden en Martorell a Joan Porcar, el joven fallecido tras una cornada en Tírig a los 21 años

Joan, el joven muerto tras una cornada: era de Barcelona, veraneaba en Tírig y acababa de encontrar trabajo

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Joan Porcar, el joven de 21 años que falleció por las lesiones que sufrió durante un festejo taurino celebrado en las fiestas patronales de Tírig, en Castellón, ha recibido este miércoles el último adiós en Martorell, el municipio de Barcelona donde residía.

El joven sufrió una cornada el pasado jueves, cuando una vaca lo embistió mientras intentaba cambiar de barrera durante una exhibición taurina. Tras la cogida, cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que también influyó en su deterioro. Primero ingresó en el Hospital Comarcal de Vinaròs y posteriormente fue derivado al Hospital General de Castellón, donde permaneció ingresado en la UCI hasta que falleció el sábado como consecuencia de las lesiones.

El vecino de Martorell mantenía un fuerte vínculo con Tírig, donde pasaba los veranos y había encontrado trabajo en este período estival. Sus familiares le han despedido con mucha tristeza en la más estricta intimidad.

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El último adiós a Joan Porcar en Martorell

Familiares, amigos y vecinos han despedido este miércoles a Joan en el Oratori del Tanatori de Martorell, donde se ha celebrado la ceremonia funeraria a las 16:00 horas, según consta en una plataforma especializada en servicios funerarios encargada de la gestión floral del acto, como ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco'.

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La misma plataforma situaba el velatorio en el Tanatori Martorell, mientras que otra plataforma funeraria indicaba que, tras las exequias, el cuerpo ha sido trasladado al crematorio de Esparreguera.

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La despedida pone fin a varios días de enorme conmoción tanto en Martorell como en Tírig, dos municipios unidos por el recuerdo de un joven cuya muerte ha dejado una profunda huella en su entorno.

Un apasionado de la música, YouTube y el jiu-jitsu

El rastro público que Joan dejó en internet permite conocer algunos de los intereses que marcaron su día a día. Era aficionado a la música urbana y seguía habitualmente a artistas como Duki o C Tangana, además de consumir contenido relacionado con YouTube y con las populares batallas de gallos en España.

Entre sus aficiones también figuraban las artes marciales mixtas y, especialmente, el jiu-jitsu. De hecho, aparece registrado en la plataforma especializada 'Smoothcomp', utilizada para la organización y gestión de competiciones de esta disciplina deportiva.

Esos intereses personales se suman al recuerdo que estos días comparten quienes le conocieron, que coinciden en describir a Joan como un joven cercano, integrado y muy querido tanto en Martorell como en Tírig.

La comunidad educativa también recuerda a su exalumno

La Escola La Mercè de Martorell, donde Joan cursó sus estudios, también ha querido despedirse públicamente del joven tras conocerse su fallecimiento.

"Hemos conocido la noticia de la muerte de nuestro exalumno Joan Porcar, de tan solo 21 años. Toda la comunidad educativa de La Mercè Martorell expresamos nuestras condolencias y enviamos nuestro pésame a sus familiares, a sus amigos y a todas las personas que lo conocieron", señaló el centro educativo en un mensaje difundido en redes sociales el pasado 2 de agosto.

La publicación concluía con una emotiva despedida dirigida al joven barcelonés: "Siempre te recordaremos con mucho amor y cariño. Descansa en paz, Joan".

Martorell y Tírig despiden a Joan con emotivos mensajes

El alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, expresó públicamente su consternación por la muerte de Joan, al que definió como "un joven de Martorell que muchos hemos visto crecer" y recordó el fuerte vínculo que mantenía con Tírig, "el pueblo donde veraneaba y al que se sentía profundamente vinculado". "Su pérdida nos deja profundamente consternados. Cuando se va alguien tan joven, las palabras se hacen pequeñas ante un dolor tan inmenso", escribió en sus redes sociales.

Fonollosa trasladó "el más sentido pésame" y "un abrazo lleno de cariño" a la familia, a los amigos y a todas las personas que "hoy lloran su ausencia, tanto en Martorell como en Tírig". Además, aseguró que Joan "deja un vacío inmenso entre todos los que le conocieron" y destacó que "nos quedará el recuerdo de su sonrisa, de su forma de ser y de todos los momentos compartidos", antes de despedirse con un emotivo "Descansa en paz, Joan. Martorell nunca te olvidará". Por su parte, el Ayuntamiento de Martorell también expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento del joven y trasladó su "más sincero pésame" a sus familiares, amigos y a todas las personas que "tuvieron la suerte de conocerlo y quererlo".

También el Ayuntamiento de Tírig rindió homenaje al joven, cuya muerte, aseguró, "ha llenado de dolor, consternación y silencio a todo nuestro pueblo". El Consistorio destacó que Joan "quiso a Tírig como si hubiera nacido aquí" y que se ganó el cariño de los vecinos "con su manera de ser, su cercanía y su alegría", hasta el punto de afirmar que "hoy podemos decir, con el corazón en la mano, que despedimos a uno de los nuestros", una muestra del profundo arraigo que había alcanzado en la localidad donde pasaba los veranos y trabajaba este verano para el Ayuntamiento.