Manuel Pimentel Estepona, 07 AGO 2026 - 04:29h.

El municipio malagueño celebra este viernes, 7 de agosto, el Día del Turista: un evento en señal de agradecimiento a los turistas que visitan Estepona

El Ayuntamiento entregará el reconocimiento 'Turista de Honor 2026' y las reinas y damas de la Feria y Fiestas Mayores realizarán el tradicional reparto de claveles por las calle del centro

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Estepona se prepara para celebrar el Día del Turista este viernes 7 de agosto. La cita servirá para tender un puente en señal de agradecimiento hacia los visitantes que repiten destino cada año en la ciudad malagueña.

Como ya es costumbre, las reinas y damas de la Feria y Fiestas Mayores serán las encargadas de realizar el tradicional reparto de claveles por las calles más céntricas. Además, este año como novedad se ofrecerá una sesión de yoga gratuita amenizada con música de guitarra flamenca en directo.

De esta forma, el Consistorio sigue apostando con esta actividad por el bienestar de los ciudadanos y por un modelo de vida saludable, ha informado en una nota de prensa.

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Turista de Honor

Los actos del Día del Turista de Estepona comenzarán a las 9:00 horas en el Paseo Marítimo, junto a la escultura de La Menina.

Uno de los momentos más esperados de este día se producirá a las 12:00 horas con la entrega del reconocimiento del ‘Turista de Honor 2026’ a Pedro Javier Rodríguez Pérez y Paula Medina Denja, para agradecerles el especial vínculo que tienen con la ciudad desde hace décadas.

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Será después de ese momento cuando comience el reparto de claveles a los turistas como gesto simbólico de agradecimiento en un desfile en el que las reinas y damas de la Feria y Fiestas Mayores recorrerán las calles Real y Terraza, las plazas de Las Flores y Doctor Arce y el Paseo Marítimo.

Asimismo, el Consistorio ha explicado que instalará un mostrador exterior junto a la Oficina de Turismo de la Plaza de las Flores, en el que se repartirán folletos en varios idiomas para promocionar la variada oferta cultural, deportiva y de ocio que ofrece Estepona.

La ciudad se ha convertido en un importante centro turí­stico gracias a sus playas y por la abundancia de servicios e instalaciones de sol y playa.