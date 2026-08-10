El humo del incendio forestal de Niebla (Huelva) llega a Sevilla capital y tiñe de gris el cielo despejado

Luchan contra las llamas del incendio de Niebla, en Huelva con fuego técnico y medios aéreos

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-En Huelva el fuego ya ha calcinado más de 20.000 hectáreas y el fuerte viento y el calor, rozando los 40 grados, no permiten ser optimistas. Lejos de mejorar, las llamas continúan avanzando, cinco días después, sin control. "Es un incendio sin capacidad de extinción no por medios, sino por la reacción del propio incendio..." explica el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en una atención a medios durante la jornada de este jueves.

Las fuertes rachas de viento, presentes desde primera hora de la mañana, no dan tregua y los focos secundarios se multiplican, informa Alejandro Vieira, obligando a desalojar de manera preventiva nuevas pedanías, de la provincia de Sevilla. "Llamaron a la puerta y nos dijero que nos teníamos que ir", dicen los vecinos. Algunos son los únicos que quedan en su pedanía y la sensación de angustai a Son ya 800 las personas que han tenido que abandonar sus hogares. Por aire, y por tierra, más de 600 efectivos trabajan sin descanso.

El humo ha llegado a la capital sevillana

Con maquinaria pesada se esfuerzan en crear nuevas nuevas líneas de defensa para intentar frenar el fuego. El humo del incendio declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), ha llegado hasta la capital sevillana, tiñendo de gris el cielo y ocultando incluso el sol en algunos momentos de este lunes, pese a la presencia de cielos despejados.

La dirección de la emergencia del incendio de Niebla ha ordenado el alejamiento preventivo de Las Delgadas y Monte Sorromero, en Zalamea la Real (Huelva), así como del núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y de sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. La medida se ha adoptado de forma anticipada ante la posible evolución del incendio forestal, con el objetivo de garantizar el traslado de la población antes de que las llamas pudieran afectar a estas zonas o a las rutas de evacuación.

En la provincia de Huelva, la medida afecta únicamente a Las Delgadas, con una población censada de 29 personas, y a Monte Sorromero, donde están censadas seis. Sus vecinos serán trasladados al Centro de Atención habilitado en el Teatro Municipal Ruiz Tatay de Zalamea la Real, situado a unos 14 kilómetros de distancia.

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En la provincia sevillana, la medida incluye el núcleo principal de El Madroño y las pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. El municipio tiene 286 habitantes censados: alrededor de 180 en el núcleo principal y 106 en las cuatro pedanías.

Estos desalojos se suman a los efectuados durante el fin de semana, cuando 474 personas fueron evacuadas el sábado, 8 de agosto. La mayoría se encontraba en segundas residencias o no ha necesitado una alternativa habitacional. De hecho, solo 27 personas permanecen acogidas en el teatro de Zalamea la Real, dentro del dispositivo habilitado por Cruz Roja.